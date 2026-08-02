Kada su snopovi novčanica evra počeli da isplivavaju na obalu Kazuce na obali Sicilije, kupači su bili, najblaže rečeno, iznenađeni. Ljudi su ih sakupljali koliko su mogli, ali je njihovo oduševljenje ubrzo prekinula policija, koja je zaplenila novac - više od 700.000 evra u novčanicama - kako bi proverila njegovo poreklo.

Policija je zaplenila i gliser sa kojeg je novac navodno bačen u more i predala ga forenzičarima na veštačenje. Sicilijanski mediji sada su objavili ime vlasnika plovila, koji tvrdi da nema nikakve veze sa novcem.

Scena iz filma

Incident koji više liči na filmsku scenu dogodio se 28. jula. Gliser dug oko 5,5 metara ostao je bez goriva nedaleko od obale Kazuce, zapadno od Marine di Raguze. Na njemu su se nalazile tri odrasle osobe sa Malte i jedno trinaestogodišnje dete, prenosi Malta Today.

Prema navodima italijanske policije, plovilo je počelo nekontrolisano da pluta u blizini mesta Kazuca, nakon čega je upućen poziv za pomoć. Kada je italijanska obalska straža prišla gliseru, osobe koje su se nalazile na njemu su u panici bacile kese sa novcem u more.

Oko 700.000 evra bilo je upakovano u plastične kese, stavljene u Lidl kesu i drugu torbu za kupovinu sa pastom od paradajza malteškog brenda "Three Hills". Na iznenađenje kupača, novac je ubrzo isplivao na peščanu plažu.

Italijanska policija sada pokušava da utvrdi poreklo gotovine. Plovilo je zaplenjeno radi forenzičkog pregleda, dok su državljani Malte privedeni, ali su kasnije pušteni uz kauciju. Njihova imena nisu objavljena.

Za sada utvrđene činjenice ne ukazuju na postojanje krivičnog dela ili nezakonitog ponašanja, ali i dalje ostaje pitanje – zašto su državljani Malte kod sebe imali gotovo 700.000 evra u gotovini i kome je taj novac bio namenjen.

Poznato ime vlasnika glisera

Kako prenose sicilijanski mediji, gliser sa kojeg su muškarci bacili hiljade novčanica evra u more u vlasništvu je malteškog državljanina Ovena Džonsa.

Istraživački novinar Đuzepe Bašijeto, koji piše za portal Gli Stati Generali, naveo je da se Džons u trenutku incidenta takođe nalazio na plovilu. Opisao ga je kao osobu bez kriminalne prošlosti.

Ipak, prema navodima novinara, pogled na njegov Fejsbuk profil otkriva fotografije automobila, čamaca, kao i podatak da je nedavno plovio između Malte, Sicilije, Kalabrije i Apulije.

U objavi na Fejsbuku od 28. juna, uz fotografiju izlaska sunca iznad Marine di Raguze, Džons je napisao: „Dobro jutro, Marina di Ragusa.“

Džons tvrdi da nema veze sa novcem

Regionalni list Ragusa News objavio je da su državljani Malte tokom policijskog saslušanja ćutali. Džonsov advokat Franko Debono rekao je za Times of Malta da njegov klijent ne može da potvrdi da li se u tom trenutku nalazio na Siciliji, ali da može da kaže da novac nije njegov i da nema nikakve veze sa njim.

Bašijeto je u svom tekstu naveo i da se mesto na kojem je plovilo ostalo bez goriva nalazi nedaleko od obale između mesta Punta Seška i Punta Bračeto. Reč je o području na kojem, prema njegovim navodima, deluju albanske kriminalne grupe u saradnji sa lokalnim mafijaškim strukturama.

U knjizi "Sicilia Nostra", objavljenoj prošle godine, Bašijeto je naveo da jugoistočna obala Sicilije sve češće služi kao međunarodna ruta za krijumčarenje kokaina. Prema njegovim tvrdnjama, kriminalci gliserima preuzimaju pakete kokaina koji su bačeni u more, a zatim se vraćaju na zabačena obalska područja gde se ilegalna roba direktno prebacuje u vozila i priprema za dalju distribuciju po Italiji i ostatku Evrope, prenosi Malta Today.

24ur