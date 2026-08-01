Muškarac je jedne večeri mirno parkirao svoj automobil ispred porodične kuće u Sobu, ali je do sledećeg jutra vozilo nestalo bez traga. Iako je krađu prijavio policiji, nadležni nikada nisu pronašli ni automobil ni osobu koja ga je ukrala. Prošlo je tačno trinaest godina, pa se Imre Pastor odavno pomirio sa činjenicom da je ostao bez porodičnog ljubimca na četiri točka. Međutim, pre nekoliko dana dogodio se potpuno neočekivan obrt.

U sredu tokom dana, zbog izuzetno niskom vodostaju Dunava, u reci je pronađena olupina automobila. Vozilo su na kraju izvukli vatrogasci iz opštine Vamošmikola i dobrovoljno vatrogasno društvo iz Nađmaroša. Ronioci su ga pričvrstili, a zatim ga vitlom vozila za tehničke intervencije izvukli na obalu i predali policiji. Zanimljivo je da su iz automobila morali da vrate u reku nekoliko desetina riba.

Prvobitnog vlasnika Opel korse su ova dešavanja duboko potresla.

– Tog petka u septembru 2013. godine izašao sam ujutru ispred kuće i video policajce kako obilaze ulicu. Tada sam saznao da su tokom noći obijene garaže i da je odnet i moj automobil. Mnogo sam ga voleo. Kupio sam ga petnaest godina ranije u Budimpešti od jednog starijeg gospodina, bio je gotovo kao nov. Njime sam odlazio na posao, a služio mi je i kao radno vozilo – ispričao je za mađarski Blikk Imre.

Iako je krađu prijavio policiji, već mesec dana kasnije obavešten je da je istraga obustavljena. Tako nikada nije otkriveno ko je i zbog čega ukrao njegov automobil.

– Kasno uveče, oko ponoći, izašao sam u dvorište da zapalim cigaretu i video dvojicu visokih ljudi sa lampama na čelu. Pomislio sam da su to komšije koje se spremaju u ribolov, pa im nisam ništa rekao. Danas sam siguran da su to bili lopovi. Kasnije su kružile razne priče o mogućim počiniocima, ali za to nikada nije bilo dokaza – objasnio je.

Porodica se u međuvremenu odselila, ali je njihova tadašnja kuća bila udaljena svega stotinak metara od mesta na kojem je automobil sada pronađen. Jedan poznanik javio je Imreu da je iz Dunava izvučen automobil, a po registarskim oznakama brzo je utvrđeno da je reč upravo o njegovoj Opel korsi.

– Preplavile su me strašne emocije. Zaplakao sam, a i sada mi je teško da govorim o tome. Bili smo veoma vezani za taj automobil. Ono što sigurno znam jeste da sam samo nekoliko dana pre krađe zamenio mnogo delova i potrošio pravo bogatstvo na popravke. Moguće je da je neko to saznao i ukrao ga upravo zbog tih novih delova, a zatim odlučio da ga se na ovakav način reši – dodao je.

Iz olupine je pronađena i Imreova torba, u kojoj se još nalazio i njegov novčanik. Sada će upravo on morati da organizuje odvoz olupine automobila.