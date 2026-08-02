Požar na području Velestova u Katunskoj nahiji na teritoriji opštine Cetinje i danas se intenzivno gasi iz vazduha a u akciji su uključena dva helikoptera Direktorata za zaštitu i spasavanje crnogorskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kako je saopšteno iz Službe zaštite i spasavanja, situacija na terenu je i dalje izuzetno ozbiljna, prenosi RTCG.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Miloš Ćrćanović rekao je da se vatra približava kućama Stanojevića, zbog čega je na teren upućena još jedna ekipa vatrogasaca.

"Gašenje požara iz vazduha nastavljeno je od ranih jutarnjih časova. Reč je o velikom požaru na veoma nepristupačnom planinskom terenu, pa ga je nemoguće gasiti sa zemlje, već samo iz vazduha. Juče su tokom celog dana delovali avioni i helikopter, dok su danas u akciji uključena dva helikoptera", rekao je Ćećanović, prenosi Tanjug.

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