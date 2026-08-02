Mirno naselje zavijeno je u crno nakon stravičnog zločina koji je potresao Šabac. Mladić Edo B. (22) ubijen je u krvavom napadu na ulici, a prema navodima iz istrage, na njega je nasrnuo napadač naoružan mačetom.

Stanovnici ovog dela grada ostali su u neverici nakon prizora koji ih je zatekao. Niko nije očekivao da će obična ulica postati mesto brutalnog obračuna koji će odneti jedan mladi život.

Zločin se dogodio 2016. godine u Šapcu, kada je Edo B. presretnut u ulici, nakon čega je došlo do sukoba koji je prerastao u krvavi napad.

Prema navodima iz istrage, napadači su mu prišli, a u jednom trenutku jedan od njih je izvadio mačetu i naneo mu teške povrede. Mladić je preminuo od posledica povređivanja, uprkos pokušajima da mu se pomogne.

Napad koji je šokirao komšije

Stanovnici okolnih kuća ostali su potreseni nakon tragedije. Prema njihovim rečima, sve se odigralo veoma brzo, a niko nije mogao da veruje da će sukob prerasti u ovakav zločin.

Ljudi koji su poznavali Eda B. govorili su da je bio mlad čovek čiji je život prekinut na brutalan način.

Policija brzo reagovala

Nakon prijave zločina, policija je pokrenula intenzivnu istragu. Prikupljeni su iskazi svedoka, pregledani tragovi i ubrzo su identifikovane osobe koje su se dovodile u vezu sa napadom.

Osumnjičeni su uhapšeni, a tokom postupka utvrđivane su sve okolnosti koje su prethodile krvavom obračunu.

Istraga je pokazala da je između učesnika postojao raniji sukob, a nadležni organi pokušavali su da utvrde šta je bio pravi motiv napada.

Za ovaj zločin kasnije je usledio i sudski epilog. Osoba odgovorna za ubistvo osuđena je pred sudom, čime je okončan postupak koji je godinama privlačio pažnju javnosti. Srboljub V. je osuđen zbog ubistva Eda B, a kaznu je služio u zatvoru

Brutalan napad mačetom ostao je jedan od slučajeva koji su uznemirili Šabac i podsetili koliko jedan sukob može da preraste u tragediju sa smrtnim ishodom.

Godinama nakon krvavog događaja, porodica i prijatelji Eda B. i dalje nose posledice tragedije koja je zauvek promenila njihove živote. Jedan mladi čovek izgubio je život na ulici, dok je sudska presuda donela završetak jednog od najpotresnijih slučajeva crne hronike u Šapcu.