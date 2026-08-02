Napušteni objekat postao je mesto stravičnog zločina koji je šokirao javnost. Čovek koji je živeo teško i bez zaštite, Aleksandar P. (34), izgubio je život u brutalnom napadu, a način na koji je ubijen ostavio je javnost u neverici.

Prema navodima iz postupka, žrtva je napadnuta satarom, a zatim pretučena do smrti. Krvavi obračun dogodio se u prostoru Kineske četvrti u Novom Sadu, gde su se okupljali ljudi koji su živeli na margini društva.

Kobna noć u napuštenom objektu

Zločin se dogodio 2021. godine u Novom Sadu, kada je, prema optužnici, došlo do sukoba između Aleksandra P. i više osoba koje su se nalazile u objektu.

Napad je, kako se navodilo tokom postupka, bio izuzetno brutalan. Žrtva je zadobila teške povrede od kojih je preminula, a policija je nakon prijave pokrenula istragu i krenula u rasvetljavanje okolnosti zločina.

Istraga otkrila detalje napada

Nakon zločina policija je prikupila dokaze i identifikovala osobe koje su se dovodile u vezu sa ubistvom.

Tokom sudskog postupka utvrđivano je ko je i na koji način učestvovao u napadu, kao i kakva je bila uloga svakog od optuženih.

Slučaj je posebno uznemirio javnost zbog činjenice da je žrtva bila čovek bez sigurnog doma i podrške, koji je život završio na brutalan način.

Presuda za krvavi zločin

Za ubistvo Aleksandra P. kasnije je usledio sudski epilog. Četvorica optuženih osuđena su na ukupno više desetina godina zatvora zbog odgovornosti za brutalnu smrt čoveka u novosadskoj Kineskoj četvrti.

Sud je ocenio težinu dela, način izvršenja i posledice koje su ostale iza zločina.

Tragedija koja je ostala upamćena

Ovaj slučaj ostao je jedan od najpotresnijih zločina u Novom Sadu poslednjih godina. Brutalnost napada i činjenica da je život ugašen u napuštenom prostoru izazvali su brojne reakcije javnosti.

Presuda je stavila tačku na sudski postupak za ubistvo Aleksandra P., ali je iza nje ostala teška priča o čoveku čiji je život završen nasiljem. Zločin u Kineskoj četvrti ostao je podsetnik koliko pogubne mogu biti svađe i nasilje kada se pređu granice.