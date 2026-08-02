Prava drama odigrala se u naselju Lukavica, gde je u pucnjavi ranjen Kosta Pandurević. Policija je odmah pokrenula opsežnu potragu za Đorđem Ždralom, koji se, prema dosadašnjim informacijama, sumnjiči da je nakon pucnjave pobegao.

Pucnjava je uznemirila građane koji su se u tom trenutku nalazili u blizini, dok je na mesto događaja ubrzo stigao veliki broj policijskih službenika.

Pandurević prijavio da je upucan

Prema dosadašnjim informacijama, pucnjava se dogodila u Spasovdanskoj ulici, u blizini kafića „News“.

Kako prenose mediji iz Bosne i Hercegovine, Kosta Pandurević je nakon pucnjave pozvao policiju i prijavio da je u njega pucao Đorđe Ždrale.

Pandurević je potom prevezen na ukazivanje lekarske pomoći, dok zvanične informacije o težini njegovih povreda za sada nisu saopštene.

Policija blokirala područje

Na lice mesta izašli su pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo koji su obavili uviđaj i obezbedili šire područje oko mesta pucnjave.

Istražioci prikupljaju tragove i saslušavaju moguće svedoke kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja.

Za Đorđem Ždralom raspisana je potraga i policija preduzima sve mere kako bi ga pronašla i privela.

Istraga će utvrditi motiv

Za sada nije poznato šta je prethodilo pucnjavi niti šta je bio motiv sukoba.

Nadležni organi nastavljaju istragu, a očekuje se da će nakon prikupljenih dokaza i izjava svedoka biti poznato više detalja o ovom slučaju.

Pucnjava u prometnom delu Lukavice ponovo je otvorila pitanje bezbednosti i obračuna vatrenim oružjem na javnim mestima. Dok se Kosta Pandurević oporavlja od zadobijenih povreda, policija intenzivno traga za Đorđem Ždralom kako bi rasvetlila sve okolnosti ovog slučaja.

Avaz