Dvojica muškaraca teško su povređena u obračunu nožem koji se dogodio sinoć na Paliluli, dok je još jedan muškarac zadobio povrede glave, potvrđeno je iz službe Hitne pomoći.

Incident se dogodio u 20.47 časova na uglu Cvijićeve ulice i Ulice Zdravka Čelara.

Na lice mesta upućene su ekipe Hitne pomoći koje su zbrinule povređene. Jedna ekipa prevezla je na Vojnomedicinsku akademiju dvojicu muškaraca, starih 46 i 47 godina, koji su zadobili teške povrede nanete hladnim oružjem.

Druga ekipa Hitne pomoći sa istog mesta prevezla je na VMA i muškarca starog 58 godina, koji je zadobio povrede glave.

Za sada nisu saopštene okolnosti pod kojima je došlo do krvavog obračuna, niti da li je neko od učesnika uhapšen. Policija radi na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja.

Prevrnuo se kvad kod hotela "Hilton"

Tokom noći dogodila se i saobraćajna nezgoda u Ulici kralja Milana, kod hotela "Hilton", gde je u 3.24 časa došlo do prevrtanja kvada.

U toj nezgodi lakše su povređena dvojica muškaraca, koji su takođe prevezeni na Vojnomedicinsku akademiju radi dalje dijagnostike.

Prema podacima Hitne pomoći, tokom protekle noći u Beogradu dogodile su se dve saobraćajne nezgode u kojima je lakše povređen i muškarac star 49 godina.

Hitna pomoć je tokom noći intervenisala 120 puta, od čega je 26 intervencija bilo na javnim mestima. Najveći broj poziva odnosio se na alkoholisana lica.