Pucnjava se dogodila u subotu kod restorana "In-N-Out" u gradu Tvin Folsu, u Ajdahu, saopštili su nadležni, prenosi NBC njuz.

"Najmanje dve osobe su povređene u nasilnom incidentu, ali bi taj broj mogao da se poveća", rekao je portparol Tvin Folsa Još Palmer.

Šef lokalne policije Tvin Folsa Metju Hiks saopštio je da je osumnjičeni strelac ubijen tokom policijske intervencije, ali nije jasno da li je osumnjičeni jedna od tri potvrđene žrtve.

"Identitet osumnjičenog i mogući motiv pucnjave se još uvek utvrđuju. Verujemo da je opasnost po našu zajednicu prošla", rekao je Hiks na konferenciji za novinare.

Nadležni su reagovali oko 14.30 časova po lokalnom vremenu na dojave o pucnjavi u okolini restorana "In-N-Out" na Bulevaru Blu Lejks Nort, potvrdila je lokalna policija.