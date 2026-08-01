Kako je ranije najavljeno, isplata državne pomoći svim penzionerima planirana je za 14. septembar.

Do tog datuma biće isplaćene i redovne penzije za sve kategorije korisnika, prema utvrđenom kalendaru isplate, "kao što smo i navikli naše penzionere, u dan, u sat, u minut" ističu iz Fonda PIO.

Dodatnih 50 evra

Nakon isplate državne pomoći za sve penzionere, tokom septembra biće isplaćena i dodatna novčana pomoć od 6.000 dinara (oko 50 evra), navodi se u saopštenju Fonda PIO.

Podsetimo, isplata 6.000 dinara za punoletne građane očekuje se 22. septembara.

Jednokratna pomoć za sve penzionere

Prema najavljenim merama, svi penzioneri u Srbiji dobiće jednokratnu novčanu pomoć, dok će iznos zavisiti od visine njihove penzije.

Za ovu meru izdvojeno je 377,2 miliona evra, a cilj je da najveću podršku dobiju penzioneri sa najnižim primanjima.

Visina pomoći zavisi od iznosa penzije:

- 35.000 dinara dobiće penzioneri čija penzija iznosi do 31.092 dinara.

- 27.500 dinara dobiće penzioneri sa penzijom od 31.092 do 56.848 dinara.

- 20.000 dinara dobiće penzioneri čija su primanja veća od prosečne penzije.