Stanari zgrade na Bežanijskoj kosi i dalje ne mogu da dođu sebi nakon stravičnog otkrića u jednom od stanova. Goran P. (48) i njegova sestra Tatjana P. (52) pronađeni su mrtvi, a vest o tragediji potresla je čitav kraj.

U zgradi u kojoj su godinama živeli zavladao je muk. Komšije sa nevericom pokušavaju da shvate šta se dogodilo iza vrata stana u kojem je, prema prvim informacijama iz istrage, ugašen život dvoje ljudi.

Telo brata i sestre pronađeno je nakon više dana, kada su nadležni ušli u stan.

Prema dosadašnjim informacijama, sumnja se da je Goran P. prvo usmrtio svoju sestru Tatjanu P, a potom sebi oduzeo život. U stanu su, kako je saopšteno, pronađena i dva oproštajna pisma.

Policija je obavila uviđaj, a forenzičari su detaljno pregledali stan kako bi se utvrdile sve okolnosti ove porodične tragedije.

Stanari zgrade pričaju da su Goran P. i Tatjana P. bili povučeni ljudi i da nisu mnogo komunicirali sa okolinom.

Prema njihovim rečima, u zgradu su se sa majkom doselili početkom devedesetih godina.

– Bili su mirni, nisu pravili probleme. Viđali smo ih uglavnom u prolazu, kada se sretnemo u zgradi – pričaju komšije.

Kako navode stanari, nakon smrti majke brat i sestra ostali su sami.

Porodične teškoće iza zatvorenih vrata

Komšije navode da je porodica godinama živela izolovano i skromno.

Prema njihovim pričama, i ranije su postojale porodične teškoće, a stanari su pominjali da je i njihov otac imao ozbiljne probleme i da je njegov život završen tragično. Ove informacije nisu zvanično potvrđene, ali su deo onoga što se među komšijama godinama pričalo.

Ljudi koji su poznavali porodicu smatraju da je njihova povučenost možda bila jedan od razloga zbog kojih su problemi ostajali neprimećeni.

Stručnjaci upozoravaju da dugotrajna izolacija, prekid kontakta sa okolinom i velike životne krize mogu biti znakovi da je nekome potrebna pomoć.

Pravovremena reakcija porodice, komšija ili institucija ponekad može biti ključna da se spreči najgori scenario.

Živeli skromno, pomoć malo ko nudio

Komšije pričaju da su Goran i Tatjana živeli skromno i da nisu bili ljudi koji su tražili pomoć od drugih.

Navodno su imali finansijskih problema, a prema rečima stanara, pokušavali su da reše određene životne okolnosti.

Ipak, niko od njih nije mogao da pretpostavi da će se sve završiti ovakvom tragedijom.

Komšija prvi ušao u stan

Jedan od prvih koji je ušao u stan bio je Vitomir Mijailović, komšija i zdravstveni radnik.

On je zatekao prizor koji će, kako se navodi, dugo pamtiti.

Iznošenje tela iz stana bilo je veoma zahtevno, a veliki broj policajaca, forenzičara i ekipa Hitne pomoći tokom uviđaja dodatno je uznemirio stanare.

Tragedija na Bežanijskoj kosi ostavila je brojna pitanja bez odgovora. Istraga treba da utvrdi sve okolnosti koje su dovele do smrti Gorana P. i Tatjane P, ali ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko neprimećeni problemi, izolacija i dugotrajne životne krize mogu imati tragične posledice.

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Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Svi pozivi su anonimni i besplatni.

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima takođe bez zakazivanja.

Alo/ Kurir