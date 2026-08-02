Noćna kontrola na ulcinjskim plažama i u ugostiteljskim objektima završila se hapšenjima i novčanim kaznama. Službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj i Komunalne policije sproveli su zajedničku akciju u kojoj je provereno oko 330 osoba, a među privedenima su se našli i strani državljani osumnjičeni za nedozvoljenu trgovinu i posedovanje droge.

Tokom kontrole uhapšena su tri strana državljanina, dok su tri ugostiteljska objekta kažnjena sa po 1.150 evra zbog izvođenja žive i mehaničke muzike bez potrebnog odobrenja.

Iz Uprave policije Crne Gore saopšteno je da se akcije sprovode sa ciljem očuvanja bezbednosti, kontrole rada ugostiteljskih objekata i sprečavanja kriminaliteta tokom turističke sezone.

Pronađeni ekstazi i kokain

Tokom kontrole policija je kod S. P. (48), državljanina Bosne i Hercegovine iz Sarajeva, pronašla tablete MDMA, poznatije kao ekstazi, zbog čega je uhapšen.

Na jednoj od ulcinjskih plaža kontrolisani su i M. P. (37) iz Beograda i B. A. (24) iz Sarajeva. Kod njih je, prema navodima policije, pronađen kokain.

Nakon prikupljenih obaveštenja, sa slučajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji je naložio dalje postupanje.

B. A. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo omogućavanje uživanja droga, dok je M. P. uhapšena zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

Kazne za lokale

Pored hapšenja zbog droge, kontrolisani su i ugostiteljski objekti.

Komunalna policija je izvršila kontrolu tri lokala, označena kao „D“, „N“ i „T“, a zbog muzike uživo i mehaničke muzike bez potrebne dozvole izrečene su novčane kazne od po 1.150 evra.

Iz policije poručuju da će slične kontrole biti nastavljene i tokom narednog perioda, posebno na mestima gde se okuplja veliki broj turista.

Pojačane kontrole na primorju nastavljaju se tokom letnje sezone. Cilj nadležnih je da se spreče prekršaji, suzbije zloupotreba narkotika i obezbedi mirniji boravak građana i turista.

RTCG