Državljanin Švajcarske R. S. (20) uhapšen je zbog sumnje da je pokušao da podmiti saobraćajne policajce kako ga ne bi sproveli kod sudije za prekršaje nakon što je zaustavljen zbog prekoračenja dozvoljene brzine na auto-putu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su državljanina Švajcarske R. S. (2006) zbog sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.

Kako se sumnja, on je policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije ponudio novac kako ga ne bi sproveli kod sudije za prekršaje zbog saobraćajnog prekršaja koji je prethodno učinio.

Prema navodima istrage, osumnjičeni je zaustavljen na auto-putu nakon što je utvrđeno da je putničkim automobilom prekoračio dozvoljenu brzinu kretanja.

Po nalogu nadležnog tužilaštva određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova poručuju da će pripadnici Uprave kriminalističke policije, odnosno Službe za borbu protiv korupcije, nastaviti intenzivan rad na otkrivanju i procesuiranju korupcije i finansijskog kriminala na teritoriji Republike Srbije.