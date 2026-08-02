Vest o smrti poznatog hirurga Aleksandra I. (42) potresla je njegove kolege, prijatelje i komšije, koji sa nevericom pokušavaju da shvate šta je dovelo do tragedije u porodičnom domu.

Prema dosadašnjim informacijama, za ubistvo lekara osumnjičen je njegov maloletni pastorak (14), koji je uhapšen nakon zločina i kojem je određen pritvor.

Ljudi koji su poznavali porodicu tvrde da ništa nije ukazivalo da bi moglo doći do ovakvog ishoda. Kažu da je Aleksandar I. živeo sa suprugom i njenim sinom i da je porodica spolja delovala skladno.

– Ništa nije nagoveštavalo tragediju. Delovali su kao normalna porodica. Nismo čuli da imaju ozbiljne probleme ili sukobe. Šta se dešavalo iza zatvorenih vrata, znaju samo oni – pričaju poznanici porodice.

Kobna noć u kući

Tragedija se dogodila u petak uveče, oko 20.30 sati, u porodičnoj kući. Prema navodima iz istrage, maloletnik je nožem naneo povrede očuhu od kojih je lekar preminuo.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Pančevu saopšteno je da je maloletnik uhapšen zbog sumnje da je počinio ubistvo i da mu je određen pritvor.

Motiv zločina još se utvrđuje.

Prema nezvaničnim informacijama, tragediji je navodno prethodila svađa između hirurga i njegove supruge, nakon čega je dečak, kako se sumnja, reagovao. Sve okolnosti ovog događaja trebalo bi da utvrdi dalja istraga.

Tih dečak, niko nije očekivao tragediju

Komšije i poznanici opisuju maloletnika kao povučenog i tihog dečaka.

– Nedavno sam ga video na jednoj proslavi. Pitao sam ga koju školu planira da upiše, ali je kratko odgovarao. Delovao je povučeno – ispričao je jedan poznanik.

Drugi ljudi iz okruženja navode da je tinejdžer uglavnom vreme provodio kod kuće i igrajući igrice.

– Bio je miran i nije pravio probleme. Niko nije mogao da pretpostavi da će se dogoditi ovakva tragedija – pričaju komšije.

Kolege u neverici

Posebno su potresene kolege ubijenog lekara, koje za Aleksandra I. imaju samo reči hvale.

Jedan od njegovih saradnika rekao je da ga je samo dan pre tragedije video sa pastorkom i da ništa nije ukazivalo na probleme.

– Delovali su potpuno normalno. Aleksandar je bio veliki profesionalac i čovek koji je uvek pomagao drugima – rekao je kolega.

Za hirurga Aleksandra I. svi koji su ga poznavali govore da je bio izuzetan stručnjak, dobar kolega i čovek koji nikada nije pravio probleme.

Istraga će pokazati šta se tačno dogodilo u porodičnoj kući i šta je prethodilo tragičnom sukobu. Dok policija i tužilaštvo rade na rasvetljavanju slučaja, Vršac i lekarska zajednica ostali su u šoku zbog gubitka čoveka kojeg su mnogi cenili i poštovali.

Alo/ Kurir