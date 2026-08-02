Bahata vožnja ponovo je došla na udar saobraćajne policije, koja je uz pomoć drona otkrila čak 15 vozača koji su rizikovali živote prelazeći punu liniju na jednoj od opasnijih deonica puta.

Pripadnici Odeljenja saobraćajne policije Policijske uprave u Prijepolju, u saradnji sa graničnom policijom, sproveli su akciju pojačane kontrole saobraćaja na deonici Nova Varoš – Borova Glava, koristeći savremenu tehnologiju za nadzor iz vazduha.

Dron je za svega nekoliko sati zabeležio 15 nepropisnih preticanja preko pune kolovozne linije, a protiv svih nesavesnih vozača podnete su prekršajne prijave, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Snimci akcije ubrzo su privukli veliku pažnju javnosti na društvenim mrežama, a mnogi su pozdravili potez policije da se na najrizičnijim deonicama uvede stroži nadzor.

– Oko na nebu sada prati svaki opasan manevar. Vozači koji ugrožavaju sebe i druge više ne mogu da računaju da će njihov prekršaj proći neprimećeno – poručuju iz policije.

Nepropisna preticanja preko pune linije spadaju među najteže saobraćajne prekršaje i često su uzrok direktnih sudara sa najtragičnijim posledicama. Upravo zbog toga, iz MUP-a najavljuju nastavak sličnih kontrola širom Srbije.

Apel policije je jasan – nekoliko sekundi uštede u vožnji može nekoga koštati života.