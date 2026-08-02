Kupovina kuće u manjem mestu i dalje može da bude znatno povoljnija od stana u većem gradu, a oglasi iz grupe "Jeftine kuće" često privlače pažnju upravo zbog pristupačnih cena.

Jedan od njih objavljen je za selo Torak, u opštini Žitište, oko 20 kilometara od Zrenjanina, gde se prodaje porodična kuća površine 103 kvadratna metra na placu od devet ari.

Šta se nudi?

Prema oglasu, kuća je izgrađena od keramičkih blokova i cigle, a navodi se da je krov u odličnom stanju. Ugrađeni su PVC prozori i vrata, dok je raspored prostorija prilagođen porodičnom životu.

Kuća ima:

tri spavaće sobe,

dnevni boravak sa kuhinjom,

ostavu,

dva kupatila.

Od priključaka su dostupni gradska voda i septička jama, postoji mogućnost priključenja na gas, a u kući je ugrađena i inverter klima.

Posebna pogodnost je što se kuća nalazi svega 50 metara od reke Begej, što budućim vlasnicima pruža mirno okruženje i blizinu prirode.

Kako je navedeno u oglasu, nekretnina je legalizovana, vlasništvo je 1/1, a cena iznosi 23.000 evra.