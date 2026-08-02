Kupovina kuće u manjem mestu i dalje može da bude znatno povoljnija od stana u većem gradu, a oglasi iz grupe "Jeftine kuće" često privlače pažnju upravo zbog pristupačnih cena.

Jedan od njih objavljen je za selo Torak, u opštini Žitište, oko 20 kilometara od Zrenjanina, gde se prodaje porodična kuća površine 103 kvadratna metra na placu od devet ari.

1

Šta se nudi?

Prema oglasu, kuća je izgrađena od keramičkih blokova i cigle, a navodi se da je krov u odličnom stanju. Ugrađeni su PVC prozori i vrata, dok je raspored prostorija prilagođen porodičnom životu.

Kuća ima:

  • tri spavaće sobe,
  • dnevni boravak sa kuhinjom,
  • ostavu,
  • dva kupatila.

Od priključaka su dostupni gradska voda i septička jama, postoji mogućnost priključenja na gas, a u kući je ugrađena i inverter klima.

Posebna pogodnost je što se kuća nalazi svega 50 metara od reke Begej, što budućim vlasnicima pruža mirno okruženje i blizinu prirode.

Kako je navedeno u oglasu, nekretnina je legalizovana, vlasništvo je 1/1, a cena iznosi 23.000 evra.