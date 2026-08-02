Istraga tragedije u Svetom Križu Začretju dobila je novi pravac nakon što je policija utvrdila da je požar u porodičnoj kući podmetnut na više mesta. Dok se čekaju rezultati obdukcije, sve više indicija ukazuje da je reč o ubistvu i samoubistvu.

Policija u Hrvatskoj saopštila je da su tokom uviđaja u porodičnoj kući u Svetom Križu Začretju pronađena tela dve maloletne osobe i 46-godišnjeg muškarca.

Prema navodima policije, uviđajem kojim je rukovodila dežurna zamenica Županijskog državnog tužilaštva u Zagrebu utvrđeno je da je požar u kući izazvan namerno.

Tokom uviđaja utvrđeno je da je vatra zapaljena u više prostorija u kući, čime je izazvan požar - saopštila je Policijska uprava krapinsko-zagorska.

Tela dve maloletne osobe i 46-godišnjeg hrvatskog državljanina prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gde će biti obavljena obdukcija radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.

Iako zvanična kvalifikacija događaja još nije saopštena, prema pisanju hrvatskih medija, sve je više indicija da se radi o ubistvu i samoubistvu. Konačan odgovor trebalo bi da daju rezultati obdukcije i forenzičkih veštačenja.

Policija nastavlja intenzivnu istragu kako bi utvrdila sve okolnosti tragedije.

Jutarnji.hr