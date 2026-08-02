Sezona je godišnjih odmora, pa mnogi iz Srbije putuju na turističke destinacije, dok brojni naši ljudi iz dijaspore leto koriste da posete porodicu i prijatelje u otadžbini. Ipak, ima i onih koji su ovo leto iskoristili za važnu životnu odluku – da se posle godina rada i života u inostranstvu vrate kući.

Tatjana i Jelena vratile su se iz Nemačke, a Tamara iz Norveške.

"Vraćamo se porodično, iskreno, zbog deteta i njenog razvoja. Imali smo dovoljno vremena da sagledamo razlike između života u Srbiji i Nemačkoj. Kada sam odlazila pre deset godina, uslovi nisu bili kao danas. I prijatelji mi kažu da su uslovi u zdravstvenim ustanovama sada mnogo bolji nego što su bili tada", kaže Tatjana Fakin, koja će raditi u Zavodu za javno zdravlje.

Tamara Dražić, koja će raditi u Opštoj bolnici u Somboru, kaže da je dugo učila jezik i mislila da će se navići na život u Norveškoj, pogotovo jer su joj brat i snaja već bili tamo.

"Bilo mi je lepo kada odem u posetu, ali posle oko mesec dana počela je da mi nedostaje Srbija. Čim sam ušla u našu zemlju, odmah mi je bilo lakše i shvatila sam da mi je mesto ovde. Radiću u Opštoj bolnici u Somboru kao farmaceut u bolničkoj apoteci", ističe Dražićeva.

Jelena Bobeva navodi da je od 2020. godine živela i radila u Nemačkoj, u rehabilitacionom centru na odeljenju neurologije.

"Opredelila sam se za moje rodno mesto, Kruševac, i rad u tamošnjoj bolnici. Glavni razlog je porodica. Želela bih da moja deca rastu u okruženju u kojem je i moja porodica", kaže Bobeva.

Ovoga puta ugovore o radu dobilo je deset zdravstvenih radnika. odlučili su da zdravstvene ustanove u Nemačkoj, Sloveniji, Norveškoj i Švedskoj zamene radom u Srbiji, gde će lečiti pacijente u Vranju, Kruševcu, Kraljevu, Prokuplju, Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu.

Potvrda napretka i poverenja

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je povratak naših medicinara najbolja potvrda napretka i poverenja u zdravstveni sistem Srbije, ali i važan doprinos daljem unapređenju kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite.

"Svaki lekar, medicinska sestra, tehničar ili drugi zdravstveni radnik koji odluči da se vrati predstavlja veliko pojačanje za naš zdravstveni sistem. Ovi ljudi donose dragoceno znanje i iskustvo stečeno u inostranstvu, ali je još važnija njihova odluka da svoje znanje stave u službu građana Srbije", poručio je Lončar.

Prema njegovim rečima, naš zadatak je da svakom od njih omogućimo da profesionalnu i porodičnu budućnost gradi u Srbiji.

Posredstvom Kancelarije Ministarstva zdravlja za saradnju sa dijasporom, u okviru programa koji je pokrenut krajem 2024. godine, do sada je posao u zdravstvenim ustanovama širom Srbije dobilo više od 350 medicinara.