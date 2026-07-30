Prema navodima lokalnih medija, u realizaciji neobičnog plana pomogli su mu članovi porodice, ali je policijska istraga ubrzo otkrila brojne nelogičnosti.

Sve je počelo zbog vožnje u alkoholisanom stanju

Muškarac je početkom 2025. godine zaustavljen tokom saobraćajne kontrole u kineskoj pokrajini Hunan, kada je utvrđeno da vozi pod dejstvom alkohola.

Istragom je otkriveno da mu to nije bio prvi prekršaj. Pošto je i ranije više puta zatečen kako pijan vozi bez dozvole, pretila mu je zatvorska kazna.

Dok se branio sa slobode uz kauciju, odlučio je da pokuša da izigra pravosuđe.

Organizovao sopstvenu sahranu

Navodno je zajedno sa članovima porodice kupio kovčeg i osmislio scenu koja je trebalo da izgleda kao da je izvršio samoubistvo predoziranjem.

Po kući su ostavljene prazne bočice lekova, a muškarac je, prema navodima istrage, koristio rashladne uređaje kako bi njegovo telo bilo hladno i ostavilo utisak da je preminuo.

Komšije su kasnije ispričale da su videle telo sa prekrivenim licem, dok je sahrana organizovana istog dana.

Policiju odali važni detalji

Iako je plan delovao pažljivo osmišljen, istražitelji su ubrzo primetili niz sumnjivih okolnosti.

Utvrđeno je da je kovčeg kupljen pre navodne smrti, da niko nije pozvao Hitnu pomoć, niti prijavio iznenadni smrtni slučaj nadležnim službama.

Takođe, nije postojala zvanična umrlica niti evidencija o kremaciji.

Na kraju su snimci nadzornih kamera i podaci o bankovnim transakcijama pokazali da je muškarac živ i da se krije u drugoj kineskoj pokrajini.

Uhapšen je nekoliko meseci kasnije, a sud ga je osudio na pet meseci zatvora i novčanu kaznu.

Protiv njegove majke i bake pokrenuta je po