Istraživači su u utorak popodne posmatrali desetine grbavih kitova koji su migrirali duž severne obale australijske savezne države Novi Južni Vels.

Neverovatno redak događaj

Među njima je bio i operater drona Aleksander Forest, koji je snimao za Organizaciju za spasavanje i istraživanje kitova i delfina u Australiji (ORRCA).

Dok je pratio jednu ženku grbavog kita, primetio je da se kreće neuobičajeno sporo, tik ispod površine mora. „U prvi mah pomislio sam da se samo odmara, jer nikada ranije nisam video kita koji se kreće tako sporo i ujednačenim tempom“, rekao je Forest.

Međutim, samo nekoliko trenutaka kasnije postalo je jasno da prisustvuje nečemu izuzetnom.

„Odjednom se ispod nje pojavila krv, a zatim je malo mladunče izronilo na površinu kako bi prvi put udahnulo vazduh. Tada sam shvatio da prisustvujem neverovatno retkom događaju“, ispričao je.

Prvi snimak pomoću drona

Snimak prikazuje kako majka odmah nakon porođaja nežno prati i štiti mladunče dok ono pravi prve, oprezne zarone i upoznaje se sa svetom oko sebe.

Šefica istraživanja u organizaciji ORRCA, Eni Post, istakla je da su porođaji grbavih kitova izuzetno retko zabeleženi, a svaki ovakav snimak predstavlja dragocen naučni materijal.

„Do sada su u svetu objavljena samo tri dokumentovana posmatranja porođaja grbavih kitova. Prema našim preliminarnim analizama, ovo je prvi put da je takav događaj snimljen iz vazduha pomoću drona“, rekla je Post.

Istraživački tim će detaljno analizirati snimke i zapažanja sa terena pre nego što objave naučne rezultate, piše Daily Mail.

Inače, prema procenama Ministarstva za životnu sredinu Novog Južnog Velsa, svake zime oko 40.000 grbavih kitova prolazi istočnom obalom Australije tokom svoje velike migracije. Ovi morski divovi napuštaju hranilišta bogata krilom na Antarktiku i putuju ka toplijim vodama uz obale Novog Južnog Velsa i Kvinslenda, gde se pare i donose mladunce na svet.

Njihovo putovanje dugo oko 10.000 kilometara smatra se jednom od najdužih migracija među svim sisarima na planeti.