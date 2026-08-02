Jedna osoba je poginula, a druga je teško povređena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 3.30 časova dogodila u mestu Nemenikuće, u Kosmajskoj ulici, na području opštine Sopot.

Prema prvim informacijama, automobil marke "fijat punto", kojim je upravljao M. Ž. (24), iz za sada neutvrđenih razloga sleteo je sa kolovoza i velikom silinom udario u betonsku ogradu porodične kuće.

Vozač je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, dok je njegov brat, M. Ž. (22), koji se nalazio na mestu suvozača, zadobio teške telesne povrede i hitno je prevezen u Urgentni centar, gde mu se lekari bore za život.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, telo nastradalog upućeno je na obdukciju, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.

Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nesreće biće utvrđene daljom istragom.

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