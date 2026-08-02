Na magistralnom putu između Užica i Sevojna danas je došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj je, prema prvim informacijama, povređeno više osoba, među kojima ima i dece. Na mesto nesreće odmah su upućene ekipe Hitne pomoći, policije i drugih nadležnih službi.

Prema rečima očevidaca, prvi su u pomoć povređenima pritekli ostali učesnici u saobraćaju i prolaznici, među kojima su bili i lekari koji su se u tom trenutku zatekli u blizini.

Na lice mesta prvi su pritekli ostali učesnici u saobraćaju i prolaznici, a među njima su bili i lekari koji su se zatekli u blizini i odmah počeli da pružaju pomoć povređenima do dolaska ekipa Hitne pomoći - rekli su očevici za RINU.

Na terenu je u toku intervencija svih nadležnih službi, dok policija obezbeđuje mesto nezgode i reguliše saobraćaj.

Za sada nije poznat stepen povreda učesnika, niti okolnosti pod kojima je došlo do udesa.

Više detalja o uzroku nesreće i zdravstvenom stanju povređenih očekuje se nakon završetka uviđaja i zvaničnog saopštenja nadležnih.