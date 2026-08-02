Istragu tragedije u Ulici Peđe Milosavljevića na Bežanijskoj kosi dodatno su usmerile poruke pronađene u mobilnim telefonima koji su zatečeni u stanu. Prema dosadašnjim nezvaničnim saznanjima, B. P. (48) je mačetom usmrtio svoju sestru, a potom izvršio samoubistvo, dok će upravo sadržaj pronađenih poruka biti predmet detaljne analize istražitelja.

Tela brata i sestre pronađena su tek nakon što su se stanari zgrade danima žalili na nesnosan miris koji se širio hodnikom. Jedan od komšija, zajedno sa upravnikom zgrade, odlučio je da proveri iz kog stana dolazi neprijatan zadah, a nakon što su razvalili vrata zatekli su jeziv prizor.

Zamolio sam upravnika da krenemo od stana do stana, jer je smrad postajao sve jači. Kada smo došli do njihovog stana na šestom spratu, odmah se osetio nesnosan miris. Pozvali smo policiju, a onda nam je rečeno da uz dva svedoka otvorimo vrata. Uzeo sam pajser, razvalio vrata i unutra zatekao jeziv prizor. Žena je ležala mrtva na podu, a njen brat je sedeo mrtav sa prerezanim vratom. Na prvi pogled videlo se da joj nedostaje deo lobanje. Pored su stajali mačeta i veliki nož. Odmah smo pozvali policiju, a zatim su stigli forenzičari i počeo je uviđaj - ispričao je za "Blic" komšija koji je pronašao tela.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je muškarac najpre usmrtio sestru mačetom, a zatim izvršio samoubistvo tako što je sebi prerezao vrat i zadao više ubodnih rana.

Poruke koje bi mogle da budu ključ istrage

Tokom uviđaja policijski inspektori pronašli su dva mobilna telefona, čiji će sadržaj biti detaljno analiziran.

Prema informacijama do kojih su došli mediji, na jednoj poruci navodno je pisalo "Bojanov svetski poredak", dok je na drugoj stajao natpis "krvavo i čisto".

Za sada nije poznato kome su poruke bile upućene, kada su nastale niti da li imaju direktne veze sa zločinom. Upravo zbog toga telefoni su izuzeti radi veštačenja, a istražitelji će pokušati da utvrde da li sadržaj komunikacije može da rasvetli motive tragedije ili ukaže na psihičko stanje osumnjičenog u danima koji su prethodili zločinu.

Nezvanično, biće proverena kompletna komunikacija, istorija poziva, poruka i drugi digitalni tragovi koji bi mogli da pomognu u rekonstrukciji događaja.

Komšije: Danima ih niko nije video

Stanari zgrade kažu da brata i sestru nisu viđali najmanje nedelju dana.

Njega sam poslednji put videla pre desetak dana. Išao je da baci smeće i verovatno do prodavnice. Nju ne pamtim kada sam poslednji put videla - rekla je jedna komšinica.

Druga stanarka kaže da je neprijatan miris iz dana u dan bio sve jači.

Osetio se strašan smrad. Imam psa i često prolazim ovuda. Nismo ni slutili šta se dogodilo iza tih vrata. Ovo je šok za sve nas - rekla je ona.

Istraga je u toku, a policija i Više javno tužilaštvo utvrđuju sve okolnosti tragedije. Posebna pažnja biće usmerena na veštačenje mobilnih telefona i pronađenih poruka, koje bi mogle da daju odgovore na pitanja šta je prethodilo zločinu i da li su predstavljale najavu ili objašnjenje ovog jezivog događaja.

Alo/ Blic