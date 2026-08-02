Državljanin Narodne Republike Kine W. C. (39) uhapšen je na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu po međunarodnoj poternici koju je raspisao Kirgistan zbog sumnje da je počinio krivično delo krađa.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za međunarodnu operativnu policijsku saradnju (Interpol), u saradnji sa policijskim službenicima Uprave granične policije, uhapsili su na Aerodromu "Nikola Tesla" državljanina Narodne Republike Kine W. C. (39).

Kako je saopšteno iz MUP-a, osumnjičeni je uhapšen na ulazu u Srbiju, nakon što je utvrđeno da je za njim raspisana međunarodna poternica na zahtev nadležnih organa Kirgistana.

Za W. C. je međunarodna poternica raspisana radi krivičnog gonjenja zbog sumnje da je izvršio krivično delo krađa.

Akcija hapšenja realizovana je u saradnji pripadnika Interpola i Uprave granične policije, a dalji postupak vodiće nadležni organi u skladu sa zakonom.