Na Zapadu rastu procene da bi najnoviji potezi NATO-a u vezi sa nuklearnim snagama u Evropi mogli da izazovu novu reakciju Rusije.

U evropskim političkim krugovima sve češće se postavlja pitanje koliko bi odgovor Moskve mogao da bude oštar ukoliko se nastavi jačanje nuklearnog potencijala Alijanse.

Kako piše nemački list Junge Welt, NATO već duže vreme sprovodi reorganizaciju svog nuklearnog arsenala u okviru suparništva sa Rusijom.

Prema navodima stručnjaka, modernizacija nuklearnih bojevih glava uskladištenih u Evropi završena je, dok postoje procene da su Sjedinjene Američke Države prebacile nuklearne bombe u britansku vazduhoplovnu bazu Lejkenhit.

U tekstu se navodi da bi novo američko taktičko nuklearno oružje moglo biti raspoređeno i u drugim evropskim državama, uključujući Finsku, Litvaniju i Poljsku, odnosno što bliže ruskoj granici. Ocenjuje se da je teško očekivati da Moskva na takav razvoj događaja neće odgovoriti sopstvenim dodatnim naoružavanjem.

Prema istom izvoru, u NATO-u se razmatra mogućnost da Rusija ne bude obaveštavana o raspoređivanju novog nuklearnog oružja u Evropi, kako bi Kremlj ostao u neizvesnosti u pogledu njegovog tačnog razmeštaja.

Predstavnici Alijanse smatraju da bi takva neizvesnost mogla da poveća efekat odvraćanja. Međutim, Junge Welt upozorava da bi istovremeno mogla da poveća i verovatnoću da Rusija odgovori istom merom.

Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi Genadij Gatilov izjavio je 25. jula za RIA Novosti da London i Pariz započinju prikriveno povećavanje svojih nuklearnih arsenala. On je naveo i da Velika Britanija otvara svoje vojne aerodrome za raspoređivanje američkog taktičkog nuklearnog oružja.

U Kremlju su ranije poručili da Rusija nikome ne preti, ali da neće ignorisati poteze koje smatra potencijalno opasnim po svoje bezbednosne interese.

Pojedini ruski vojni analitičari ocenjuju da ostaje nejasno zbog čega bi Finska, Litvanija i Poljska bile zainteresovane za raspoređivanje američkog nuklearnog oružja na svojoj teritoriji.

Prema njihovom tumačenju, te države do sada nisu bile među metama ruskih nuklearnih raketa, dok bi se njihova bezbednosna situacija, po toj proceni, promenila ukoliko na njihovoj teritoriji budu raspoređene američke nuklearne bombe.

Oni smatraju da bi u tom slučaju Rusija mogla da uvrsti vojne objekte u tim zemljama među potencijalne ciljeve svog nuklearnog odvraćanja.