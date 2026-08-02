Sedmogodišnja devojčica iz Novog Sada povređena je nakon skoka u bazen u hotelskom kompleksu u Bogatiću, a prema rečima očevidaca, ispod površine vode provela je oko četiri minuta. Zahvaljujući brzoj reakciji prisutnih i doktorke koja se zatekla na licu mesta, devojčica je reanimirana i prevezena u bolnicu.

Prava drama odigrala se u hotelskom kompleksu u Bogatiću kada je sedmogodišnja devojčica iz Novog Sada zadobila povredu kuka prilikom skoka u bazen, nakon čega je ostala ispod površine vode.

Kako navode očevici, njena majka je primetila da devojčice nema kod ležaljki, nakon čega je počela potraga i dramatično spasavanje.

Čim su momci izneli devojčicu iz vode, doktorka koja je boravila u kompleksu kao gost odmah je pritrčala i započela reanimaciju. Praktično joj je spasila život, s obzirom na to da je dugo bila bez kiseonika - ispričao je izvor Informera upoznat sa događajem.

Samo nekoliko minuta nakon poziva na lice mesta stigla je ekipa Hitne službe Doma zdravlja u Bogatiću.

Devojčica je bila svesna, imala je srčani ritam, ali je otežano disala i slabo komunicirala. Uočeni su hematomi koji su, najverovatnije, nastali usled udarca o rešetku u bazenu - naveo je sagovornik.

Nakon ukazane prve pomoći, devojčica je sanitetskim vozilom prevezena u Zdravstveni centar u Šapcu, gde joj je nastavljeno lečenje.