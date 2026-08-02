Viši sud u Beogradu odredio je jednomesečni pritvor državljaninu Turske K. E. (24), osumnjičenom da je u Beogradu ubio državljanku Rusije Ljudmilu Turkovu Konstantinovu (28), a potom njeno telo spakovao u kofer i bacio u kanal Vizelj u Padinskoj Skeli.

Pritvor je određen na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje je tražilo da se osumnjičenom odredi najstroža mera zbog svih zakonom propisanih razloga.

Kako je saopšteno, pritvor mu je određen zbog opasnosti od bekstva, mogućnosti da utiče na svedoke, bojazni da bi u kratkom roku mogao da ponovi krivično delo, ali i zbog činjenice da je za delo koje mu se stavlja na teret zaprećena kazna zatvora duža od 10 godina, kao i zbog uznemirenja javnosti izazvanog načinom izvršenja zločina.

Podsetimo, osumnjičeni je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao da je počinio ubistvo.

Prema navodima tužilaštva, postoje osnovi sumnje da je K. E. 26. jula oko 5.30 časova namamio Ljudmilu Turkovu Konstantinovu u svoj stan u Beogradu.

Kako se sumnja, Ruskinja nije slutila da će postati žrtva zločina. U roku od sat vremena po ulasku u stan, osumnjičeni ju je, prema sumnjama istražitelja, ugušio komadom odeće koji je prethodno obmotao oko njenog vrata, usled čega je preminula na licu mesta.

Nakon zločina, kako navodi tužilaštvo, telo je stavio u putni kofer koji je oko 6.55 časova izneo iz stana, a zatim ga odvezao i bacio u kanal Vizelj u Padinskoj Skeli, gde je kasnije pronađeno.

Istraga o ovom teškom ubistvu se nastavlja, a tužilaštvo prikuplja sve dokaze kako bi rasvetlilo sve okolnosti zločina.