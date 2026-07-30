Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi oduzeli su pištolj sa pripadajućim okvirom tokom kontrole putničkog automobila kojim je upravljao Đ. R. (40).

Kako je saopšteno iz policije, oružje je pronađeno pored vozačevog sedišta, nakon čega je pištolj privremeno oduzet radi daljeg veštačenja.

Protiv Đ. R. postoje osnovi sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Nakon obavljenog veštačenja, protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.