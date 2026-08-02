Elena Erhova, poznatija kao Baba Lena, bila je baka iz sibirskog grada Krasnojarska u Rusiji koja je sa neverovatnih 83 godine ponovo otkrila svoju strast prema putovanjima.

Do svoje 91. godine obišla je brojne zemlje, a svoje avanture delila je na društvenim mrežama. Iako je preminula 2019. godine, Baba Lena je iza sebe ostavila nezaboravno nasleđe – priču koja pokazuje da za ostvarenje snova nikada nije kasno.

Počela da putuje u devetoj deceniji

Elena je oduvek volela da putuje. Još tokom 1970-ih, kada je imala četrdesetak godina, uspela je da poseti Prag, Poljsku i Istočnu Nemačku – neke od retkih destinacija van Sovjetskog Saveza koje su tada bile dostupne građanima.

Međutim, putovanja su bila skupa, a obaveze i nedostatak novca zaustavili su njene planove na mnogo godina. Sve se promenilo kada je napunila 83 godine.

U jednom intervjuu ispričala je da su je prijatelji često pitali zašto nikada više ne putuje, kada sada već ima dovoljno novca. Tada je sebi postavila jednostavno pitanje: „Zašto da ne?“ I upravo tada počela je njena najveća životna avantura.

Baba Lena je novac za putovanja skupljala od svoje penzije, ali i prodajom cveća i ručno pletenih stvari. Zahvaljujući tome uspela je da poseti mesta koja mnogi ljudi ne obiđu ni tokom celog života.

Putovala je širom Rusije, posećujući Republiku Tuva, Novosibirsk, planinu Elbrus i Moskvu, ali je odlazila i u inostranstvo. Na njenoj listi našli su se: Nemačka, Tajland, Tenerife u Španiji, Italija, Vijetnam, Turska, Izrael i mnoge druge destinacije.

Postala je internet senzacija

Tokom svojih putovanja Baba Lena nije bila samo običan turista. Razgledala je znamenitosti, upoznavala nove kulture i učestvovala u raznim aktivnostima.

Vozila se kamilom u Izraelu, sela na motor u Vijetnamu, išla na rafting, prisustvovala festivalima i uživala u lokalnim običajima. Nakon što je njena priča privukla pažnju javnosti, njen unuk joj je napravio profile na društvenim mrežama i počeo da beleži njena putovanja.

Baba Lena je imala hiljade pratilaca na Fejsbuku, Instagramu i Jutjubu, a ljudi širom sveta bili su oduševljeni njenom energijom, radoznalošću i hrabrošću.

Nažalost, Elena Erhova preminula je 2019. godine od raka u 91. godini. Njeni Instagram i Jutjub profili više nisu aktivni, ali njen Fejsbuk nalog ostao je kao uspomena na njen neverovatan život.

Život Babe Lene ostao je dokaz da godine nisu prepreka za nove početke, piše Bored Panda.