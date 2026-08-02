Na Petrovačkoj cesti, između Bosanskog Petrovca i Ključa, avion hrvatskog ratnog vazduhoplovstva "mig-21" 7. avgusta 1995. godine bombardovao je izbegličku kolonu Srba iz Republike Srpske Krajine. Stradalo je deset civila, među kojima četvoro dece.

Vučić je tokom obraćanje istakao da danas imamo armiju koja je i pedesetostruko jača nego JNA.

- Nema nikakve sumnje da ćemo mir sačuvati, ne zato što nam je to dato, već zato što smo dovoljno snažni da se odbranimo, to je odvraćajući faktor. Mi nikoga nećemo da napadamo, ničije granice da diramo, samo da čuvamo sebe, da budemo na usluzi svom narodu. Ne smeta nama da bilo ko iz Sarajeva dođe u Pazar, šta god da kaže, ali nemojte da vama smeta kad mi hoćemo da održavamo odnose sa Srbima u RS, ali i u federaciji.

- Danas imamo armiju koja je i pedesetostruko jača nego JNA. Mi nikoga ne napadamo, već ćemo uvek da zaštitimo svoju zemlju, a nikoga nećemo da napadamo.

- Srbija im je najbolja kada je na kolenima. A kada je snažna, u stanju da sačuva svoj narod i svoje granice, ta Srbija nikad nije bila poželjna. Uvek sam se trudio da šaljem poruke mira, to i danas činim.

- Mene mrze više nego bilo koga drugog. Zbog čega? Odgovoriću vam u 3 reči, zbog jake Srbije. Samo zbog toga - rekao je Vučić.