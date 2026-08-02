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I tokom jučerašnjeg dana nastavljena je razmena udara između Rusije i Ukrajine. Ruski napadi bili su usmereni na Kijev i Herson. U Kijevu je poginulo najmanje devet osoba, a oko 30 je povređeno, dok je u Hersonu stradala jedna osoba, a 18 je povređeno, saopštile su ukrajinske vlasti.

Moskva navodi da su meta bili objekti ukrajinske vojne industrije, dok Kijev tvrdi da su pogođene civilne lokacije.

Istovremeno, Ukrajina je izvela udare na ciljeve u Rusiji. Predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da su pogođene tri naftne rafinerije u Baškortostanu i ruski kontejnerski brod "Janjina" u Crnom moru.

Posle stupanja na dužnost vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, Mihailo Drapatij smenio je šest generala i jednog pukovnika ukrajinske vojske. Među smenjenima su visoki oficiri zaduženi za logistiku, obuku, artiljeriju, kadrove i komandne centre ukrajinske vojske.

Litvanija je najavila da će Rusiji uputiti protestnu notu zbog oštećenja svoje ambasade u Kijevu tokom ruskog napada.

Na nuklearnu bezbednost u Ukrajini ponovo je skrenuta pažnja nakon što je Zaporoška nuklearna elektrana 23. put od početka rata ostala bez spoljnog napajanja.

Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grosi upozorio je da to predstavlja novi pokazatelj krhke situacije u najvećoj evropskoj nuklearnoj elektrani.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da sporazum o retkim zemnim metalima omogućava Sjedinjenim Državama prioritetan pristup ukrajinskim mineralnim resursima, ističući da Vašington može da koristi ta prava u skladu sa potpisanim dogovorom.

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Rosatom: Ukrajinski dron pogodio galeriju koja povezuje blokove Zaporoške nuklearne elektrane Direktor ruske državne korporacije "Rosatom" Aleksej Lihačov izjavio je da je borbeni dron ukrajinskih oružanih snaga pogodio galeriju koja povezuje svih šest energetskih blokova Zaporoške nuklearne elektrane. "Noćas je borbeni dron pogodio galeriju koja povezuje svih šest energetskih blokova Zaporoške nuklearne elektrane, a koja služi za kretanje osoblja“, rekao je Lihačo. Zaporoška nuklearna elektrana nalazi se na levoj obali Dnjepra, u blizini grada Energodara. To je najveća nuklearna elektrana u Evropi i jedna od deset najvećih u svetu, sa instalisanom snagom od oko 5.700 do 6.000 megavata. (RIA, Tanjug) Zelenski: Rusija nas ove nedelje napadala sa 1.900 dronova, 1.600 bombi i 144 rakete

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je danas da je ruska vojska tokom protekle nedelje napala 16 ukrajinskih regiona sa oko 1.900 dronova, skoro 1.600 vazdušnih bombi i 144 rakete različitih tipova, uključujući balističke rakete.

"Danas su na Sumi bačene bombe. U Brovarima je jedna osoba poginula, a šest je povređeno u napadu dronom. Izražavam saučešće porodicama stradalih. Harkov i Harkovska oblast i dalje su pod stalnim napadima. Tokom noći, Rusija je takođe izvela napade na Odesku, Zaporošku i Dnjepropetrovsku oblast. Ove nedelje oštećeno je više od 1.500 objekata, uključujući stotine običnih stambenih zgrada", navodi se objavi Zelenskog na mreži Iks.

On je ukazao da značajan broj ruskih kompanija i preduzeća proizvodnjom komponenti za dronove, rakete i navođene vazdušne bombe omogućava ove napade na Ukrajinu. "Rusija sve više ulaže u svoje kapacitete za balističko naoružanje i pokušava da poveća proizvodnju. Neophodan je pritisak na svaki segment ruskog odbrambeno-industrijskog kompleksa, jer upravo taj pritisak može pomoći da se na kraju smanji broj napada na naš narod. Sankcije se moraju proširiti i moraju biti efikasne. Hvala svima koji doprinose tome", poručio je Zelenski.

Najnoviji brifing ruskog Ministarstva odbrane

▪ Tokom protekla 24 sata, ruske snage su izvele napade na objekte logističke i energetske infrastrukture, kao i na logističke centre koje koriste Oružane snage Ukrajine;

▪ U zoni odgovornosti grupa Oružanih snaga Rusije, ukrajinske snage su tokom proteklog dana izgubile oko 1.415 pripadnika;

▪ Ruski PVO sistemi su tokom protekla 24 sata oborili šest avionskih bombi, jednu raketu sistema „hajmars“ i 1.158 ukrajinskih dronova avionskog tipa.

Milijarde sa Zapada odlaze u nepovrat ako Kijev kapitulira

Ako Ukrajina kapitulira, svi njeni krediti i obveznice u vlasništvu stranih kreditora će se resetovati, tako da se Zapad na svaki mogući način protivi kraju neprijateljstava, rekao je politički analitičar Aleks Kriner na Jutjub kanalu.

Na meti ruske vojske ukrajinske luke i vojni teret

Ruske oružane snage su tokom protekle noći izvele udare na dva plovila i rezervoar sa gorivom koji su, prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, korišćeni za potrebe Oružanih snaga Ukrajine u ukrajinskim lukama i akvatoriji Crnog mora.



„Tokom noći Oružane snage Ruske Federacije nastavile su udare na ukrajinske luke i morska plovila koja koriste Oružane snage Ukrajine. Visokopreciznim oružjem vazdušnog baziranja i udarnim bespilotnim letelicama pogođeni su: u luci Odesa – rezervoari sa gorivom namenjenim snabdevanju ukrajinske vojske, u luci Nikolajev – morski tegljač koji je preuređen za upotrebu besposadnih čamaca. Pored toga, u vodama Crnog mora, osam kilometara istočno od naselja Zatoka, pogođen je teretni brod koji je prevozio vojnu opremu“, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije.

Više od 500 ukrajinskih vojnika likvidirano u Harkovskoj oblasti

Pripadnici 11. armijskog korpusa grupacije „Sever“ likvidirali su više od 500 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine u Harkovskoj oblasti tokom jula, saopštio je komandant jedinice izviđačkih bespilotnih sistema 11. korpusa, poznat pod kodnim imenom „Luč“.

„Operateri jedinica bespilotnih sistema i pripadnici artiljerijskih jedinica 11. armijskog korpusa grupacije ‘Sever’ od početka jula likvidirali su više od 500 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine u Harkovskoj oblasti. Ukrajinske snage uništavaju se kako na liniji razdvajanja, tako i u pozadini. Pored toga, uništavaju se tehnika i naoružanje protivnika“, ispričao je "Luč".

On je dodao da je uništavanje ljudstva Oružanih snaga Ukrajine omogućilo jedinicama grupacije „Sever“ da dezorganizuju ukrajinske snage i smanje rotacioni potencijal njihovih jedinica na prvoj liniji fronta.

Grupacija „Sever“ nastavlja ofanzivu u Sumskoj i Harkovskoj oblasti, potiskujući ukrajinske snage od granice sa Belgorodskom oblašću i šireći bezbednosnu tampon-zonu.

Rusi uništili 120 bespilotnih letelica

Timovi protivvazdušne odbrane ruske borbene grupe Sever uništili su tokom noći preko 120 ukrajinskih bespilotnih letelica (BPLO) u Harkovskoj i Sumskoj oblasti koje su se kretale ka ruskim pograničnim područjima, rekao je portparol borbene grupe Sever agenciji TASS.

„Dok su bili u stanju borbene pripravnosti, radarski timovi Borbene grupe Sever su tokom protekle noći otkrili let preko 120 bespilotnih letelica ukrajinske vojske u Harkovskoj i Sumskoj oblasti koje su se kretale ka ruskim pograničnim područjima. Koordinate cilja su odmah poslate posadama protivvazdušne odbrane raspoređenim u zonama letova bespilotnih letelica“, rekao je on.

Posade protivvazdušne odbrane borbene grupe Sever uništile su sve otkrivene bespilotne letelice ukrajinske vojske, rekao je portparol.

Balistička raketa na "Avtostradu"

Dve osobe poginule su, a jedna je povređena tokom ruskog napada na Kijev kada je pogođena proizvodna baza grupacije Avtostrada, prenela je danas agencija Ukrinform.

“Prošle noći su balistička i krstareća raketa pogodile proizvodnu bazu ’Avtostrade’ u Kijevu”, naveo je osnivač grupacije Maksim Škilj na Fejsbuku.

On je dodao da su poginula dvojica zaposlenih, vozači miksera i viljuškara.

Prema njegovim rečima, zaposleni u bazi su odmah pružili prvu pomoć povređenom kolegi i ugasili požar koji je izbio nakon udara. Kako je Škilj naveo, u napadu je uništeno ili oštećeno ukupno više od 20 komada mehanizacije, postrojenje za proizvodnju betona, servisni centar Avtostrade za popravku opreme, kao i proizvodni pogoni, laboratorijski kompleks i stambeni deo za zaposlene.

U ruskom napadu na Kijev u noći 1. avgusta poginulo je devet osoba, a 33 su povređene, podsetio je Ukrinform.