Predsednik Srbije boravio na jugoistoku Srbije, razgovarao s narodom i poslao važne poruke

Glasajte za njih, imaćete evro za 200 dinara i smanjenje plata

Vučić je rekao da je problem što njegovi politički protivnici nameravaju da unište vrednost dinara i smanje plate

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OTKRIVAMO Ko je R. T., uhapšen zbog sumnje da je radio za albansku obaveštajnu službu

Njegovo špijuniranje ispraznilo srpske kuće na KiM

Delovanje R. T. nanelo je ogromnu i nepopravljivu štetu preostalom srpskom narodu na ovim prostorima

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TAKO SE TO RADI Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali o novoj meri države

Od juče niže cene za 99,6 odsto lekova!

To se odnosi 769 lekova koji se izdaju na recept uz doplatu, a za šta je država izdvojila više od 100 miliona evra

Pumpica za astmu je koštala 2.550 dinara, a sada će biti po ceni od 850 dinara

Već polovinom avgusta na listi će biti i 16 veoma važnih lekova čiju punu cenu pokrivaju građani

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Doktorka objašnjava koje greške pravimo tokom velikih vrućina

Stan ne treba rashlađivati kao frižider

Ako je napolju 40 stepeni, unutra ni slučajno ne sme da bude 18

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Ruski naučnici otkrili način za produžavanje života: Ljudi bi mogli da žive i do 200 godina!

Umiranje ne može da se izbegne, ali može da se odloži na dug period

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Merlin rasprodao više karata nego što je kapacitet stadiona: Publika urlala „Dino, lopove“

Ispred Koševa su počeli da viču uvrede, dok gnevni fanovi optužuju organizatore da su u prodaju puštali i duple karte