Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokarata (SNSD) Miloradom Dodikom, u poseti je manastiru Rmanj, gde ih je dočekao episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije.

Predsednik Vučić je sa domaćinima potom izašao u portu manastira, gde je vladika Sergije izlagao istorijat ove svetinje.

Naše je da pomažemo crkvu, ovde naš narod ne opstaje lako, kazao je predsednik.

- Hrvati su ove četiri opštine tražili za sebe, zato su dubinski uzeli da to pripadne livanjskom kantonu... A ovde nikada nije bilo Hrvata, manje od 1 procenta. To se zbivalo sve ranije, znaju to Srbi. Srbi su ovde snažni, kao i na Kosovu i Metohiji, gde se i danas suprotstavljaju teroru. I svet ćuti na stradanje pravoslavnih hrišćana, zato što su to sami zamesili 1999, 2006. i 2008. godine. Ničija, pa ni ovih što nam terorišu narod na Kosovu, nije do zore gorela - istakao je on.

Važno je da mi ekonomski jačamo i da se zapošljavamo, ne trebaju nam ratovi, mi ćemo to pameću i novcem da vratimo, istakao je Vučić.

Predsednik ističe da je sramota da neko govori loše o vladikama i patrijarhu, i dodaje da nažalost takvih ljudi ima.

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