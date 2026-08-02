Prava drama odigrala se danas na magistralnom putu Užice–Zlatibor, kada je muškarac pokušao da pobegne policiji, ali je nakon potere savladan i uhapšen. Tokom pretresa njegovog automobila pronađena je i manja količina droge.

Na magistralnom putu Užice–Zlatibor danas se odigrala scena nalik filmskoj poteri koja je privukla pažnju brojnih vozača. Uz zvuke policijskih sirena i privremenu obustavu saobraćaja, pripadnici policije uhapsili su muškarca obučenog u belo, koji je u trenutku privođenja bio bos.

Prema saznanjima do kojih smo došli, osumnjičeni je pokušao da pobegne nakon što ga je policija zaustavila zbog saobraćajnog prekršaja.

Reč je o muškarcu koji je bežao od policije zbog saobraćajnog prekršaja. Prilikom pretresa njegovog automobila pronađena je manja količina droge. Uhapšen je, a na teret mu se stavljaju ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti i neovlašćeno držanje manje količine opojne droge - rekao je izvor blizak istrazi.

Zbog policijske intervencije saobraćaj na ovoj deonici bio je privremeno usporen, zbog čega su se u oba smera formirale duge kolone vozila.

Nakon hapšenja osumnjičeni je sproveden u službene prostorije, gde će nad njim biti sprovedene dalje zakonom predviđene radnje.

Protiv njega će biti pokrenut odgovarajući krivični postupak.

Z.G.