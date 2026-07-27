Urovica kod Negotina zanemela je krajem juna 2017. godine nakon stravičnog zločina u kojem je Danijela H. (22) ubijena naočigled meštana. Za njeno ubistvo optužen je bivši suprug Denis G. (28), koji, prema navodima istrage, nije mogao da prihvati kraj njihove veze. Tragedija je iza sebe ostavila troje dece koja su ostala bez majke.

Mirno selo Urovica, nadomak Negotina, 28. juna 2017. godine pretvorilo se u mesto jedne od najpotresnijih porodičnih tragedija koje pamti istočna Srbija.

Danijela H. (22), majka troje dece, tog dana izašla je iz porodične kuće ne sluteći da će je na ulici sačekati bivši suprug Denis G. (28).

Prema rezultatima istrage, između bivših supružnika najpre je došlo do kraće rasprave, a potom je muškarac izvadio nož i nasrnuo na Danijelu.

Zločin pred očima meštana

Napad se dogodio usred sela, pred prolaznicima, ali i pred članovima njene porodice.

Prema tadašnjim informacijama iz istrage, Danijela je zadobila više ubodnih rana, a uprkos brzoj reakciji Hitne pomoći, lekari nisu uspeli da joj spasu život.

Vest o zločinu brzo se proširila Urovicom, a meštani su ostali u šoku zbog brutalnosti napada.

Ranije prijavljivala pretnje

Kako su tada preneli mediji, Danijela je nakon razvoda više puta prijavljivala bivšeg supruga zbog pretnji i uznemiravanja.

Posle prekida zajedničkog života vratila se u roditeljsku kuću zajedno sa decom, pokušavajući da započne novi život.

Međutim, prema navodima iz istrage, Denis G. nije mogao da prihvati raskid njihove veze.

Troje dece ostalo bez majke

Ova tragedija posebno je potresla javnost jer je iza ubijene Danijele ostalo troje maloletne dece.

Meštani su tada govorili da je bila vredna, povučena i posvećena porodici, dok su njeni najbliži pokušavali da se izbore sa nezamislivim gubitkom.

Vest o ubistvu izazvala je veliku pažnju širom Srbije i ponovo otvorila pitanje zaštite žena koje prijavljuju nasilje i pretnje bivših partnera.

Sudski epilog

Nakon sprovedene istrage protiv Denisa G. podignuta je optužnica za teško ubistvo.

Posle sudskog postupka proglašen je krivim i osuđen na 15 godina zatvora.

Iako je presuda donela pravni epilog, za porodicu Danijele H. kazna nije mogla da ublaži bol zbog izgubljene ćerke, sestre i majke.

Više godina kasnije, ovaj slučaj i dalje se pamti kao jedan od najpotresnijih zločina u istočnoj Srbiji i opomena koliko tragične posledice mogu imati ljubomora, nasilje i neprihvatanje kraja emotivne veze.