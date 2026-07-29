Blokader Rade Panić, koji je inače na lažnoj studentskoj listi, sramno vređa i napada sve neistomišljenike.

Kako se može videti u novoj objavi na mreži "X" Panić je u stanju da jezivo napadne i uvredi novinare koji su na njegovom putu.

To možete videti u jednoj od njegovih poslednjih objava.

Podsetimo, blokader Rade Panić jedan je od ljudi koji su na toj lažnoj studentskoj listi.

Kada se pogleda ko se sve nalazi među prvih 20 kandidata, jasno je da je blokaderska lista sastavljena od manijaka i okorelih nasilnika. Ko je sve na toj listi pogledajte u POSEBNOJ VESTI.