Na izolovanom porodičnom imanju u selu Gornjane kod Bora, daleko od prvih komšija i pogleda prolaznika, odigrala se tragedija koja je potresla čitavu Srbiju. Vladimir S. (29) ubio je svoju nevenčanu suprugu Maju P. (31), a potom izvršio samoubistvo. Meštani danas veruju da je krvavi pir bio pažljivo isplaniran, dok istraga utvrđuje sve okolnosti ovog zločina.

Porodično imanje na kojem se dogodio zločin nalazi se nekoliko kilometara od centra sela Gornjane. Do kuće vodi uzak put, a u okolini gotovo da nema drugih domaćinstava. Upravo zbog te izolovanosti, kako pričaju meštani, niko nije mogao da čuje Majine vapaje za pomoć.

Kobnog dana Vladimir je, prema dosadašnjim saznanjima, sačekao trenutak kada će ostati nasamo sa Majom. Njegov otac otišao je u Bor, dok je mlađi brat bio na poslu. U dvorištu su ostali samo njih dvoje.

Ubrzo je izbila svađa koja je, kako se sumnja, prerasla u brutalno nasilje. Vladimir je najpre fizički napao Maju, a zatim je usmrtio nožem. Nakon zločina otišao je do štale, gde je sebi oduzeo život.

Poslednji poziv koji nije stigao da je spase

U trenucima borbe za život Maja je uspela da telefonom pozove rođaka. Kroz plač i vrisku rekla je da je Vladimir brutalno tuče.

Njena porodica odmah je krenula ka Gornjanima, ali je vreme bilo jače od svake nade.

Kada su stigli zajedno sa policijom, zatekli su jeziv prizor. Dvorište je bilo puno krvi, Maja nije davala znake života, dok je telo Vladimira kasnije pronađeno obešeno u štali.

Brat je preko kamera gledao zločin

Jedan od najpotresnijih detalja tragedije jeste činjenica da je Vladimirov mlađi brat, koji je u tom trenutku radio, sasvim slučajno otvorio aplikaciju video-nadzora na mobilnom telefonu.

Prema rečima meštana, na ekranu je ugledao kako Vladimir u dvorištu brutalno napada Maju.

– Nisam odmah otišla tamo kada smo čuli šta se dogodilo. Sve je bilo krvavo, nisam imala snage da priđem. Njegov brat je preko kamera video kako Vladimir tuče Maju. Dok su stigli njen otac i Velibor, već je bilo kasno. Veki samo ponavlja: "Da sam stigao nekoliko minuta ranije i da je bio živ, ja bih mu presudio". Čovek je potpuno slomljen – priča prva komšinica.

"Delovao je izgubljeno"

Komšinica kaže da je Vladimira poznavala godinama i da se promenio nakon smrti majke.

– Dolazio je kod mene, pomagali smo mu koliko smo mogli. Često je govorio koliko mu majka nedostaje. Delovao je usamljeno, izgubljeno i kao da nema kome da se poveri. Možda ga je grizla savest što nije bio više uz nju. Ne znam šta mu se dogodilo u glavi, ali ovome se niko nije nadao – kaže ona.

Dodaje da Velibor, Vladimirov otac, sada misli da je njegov sin sve unapred isplanirao.

– Kaže da nije primećivao ništa neobično, ali kada sada vraća film, veruje da je sve bilo pripremljeno. Omča kojom se obesio već je bila napravljena u štali – navodi sagovornica.

Svađa je, navodno, počela još na koncertu

Meštani pričaju da su se Vladimir i Maja nekoliko dana pre tragedije posvađali tokom koncerta u Donjem Milanovcu.

– Priča se da ju je tamo ošamario. Da li je razlog bila ljubomora ili nešto drugo, niko ne zna. Ali svi misle da problemi nisu počeli tog dana u kući – kaže jedan od meštana.

Dodaje da je Vladimir važio za izuzetnog stručnjaka.

– Bio je proglašen za najboljeg inženjera u jednoj borskoj fabrici. Zato niko ne može da poveruje da je upravo on počinio ovakav zločin.

Selo i dalje ne može da se oporavi

Dan nakon tragedije u Gornjanima vlada muk. Komšije u neverici prolaze pored kuće u kojoj su ugašena dva mlada života.

Nakon obavljenog uviđaja tela Maje P. i Vladimira S. poslata su na obdukciju, a kako saznajemo, sahrane će biti održane u sredu. Maja će biti sahranjena u Bogovini, dok će Vladimir biti sahranjen na groblju u Gornjanima.

Istraga bi trebalo da utvrdi sve okolnosti ove tragedije, dok meštani ne prestaju da postavljaju isto pitanje – da li je krvavi pir mogao da bude sprečen.