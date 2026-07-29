Katarina Grujić je za potrebe snimanja spota za pesmu koju je nedavno objavila unajmila loptastog pitona koji ju je, tokom jedne od scena, ugrizao.

Gmizavac, koji se i ranije pojavljivao pred kamerama, a koji se čuva u kućnim uslovima, u terarijumu, nije otrovan i navikao je na ljude. Međutim, kako se zbog njegove težine Katarina jedva borila sa njim, trenutak nepažnje ju je koštao.

- Kaći je zmiju tešku 40 kilograma, vlasnik koji ju je doneo na set, stavio oko vrata i objasnio joj kako da je drži i kako da se ponaša sa njom. Odmah je rekla da joj je gmizavac pretežak, ali se borila sve vreme tokom ponavljanja scena - ispričao je izvor koji se našao na licu mesta.

Kako je dalje rekao, za razliku od Kaće koja se ni na sekund nije uplašila, svi ostali, uključujući i kamermane, scenariste, frizere, šminkere, organizatore..., prepali su se od straha. Neki su i vrištali, a bilo je i onih koji su pobegli iz studija. Vlasnik zmije objasnio je da njoj ne smeta ni svetlo, ni zvuk, jer su gmizavci gluvi. Zbog toga se baš loptasti pitoni koriste u te svrhe: