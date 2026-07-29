Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja Dejana Lučića zbog sumnje da su u više emisija podsticali mržnju i diskriminaciju. Paunovićeva se potom oglasila za lažovski N1 i izjavila da je krivična prijava protiv nje "neutemeljena i proizvoljna" i da je to borba protiv "studentske liste", ne želeći da prihvati odgovornost za jezive reči koje je izgovorila.

Božović je podelio taj tekst na Iksu uz komentar da se Paunović, inače druga na blokaderskoj listi, izblamirala i da je postupila kukavički:

-Koliko se ova žena izblamirala to je strašno. Sada kao i svako ko nema elementarnu etiku odgovornosti kukavički se krije iza "studentske" liste i pravi od sebe žrtvu. Baš tužno - napisao je Božović na Iksu.

Podsetimo, protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja emisije koja se emituje na Youtube-u Dejana Lučića po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava zbog sumnje da su 21. jula u toj emisiji grubo vređali, ponižavali i podstrekavali na mržnju i diskriminaciju članova SNS, predsednika Republike i članova njegove porodice i drugih neistomišljenika, dok je Paunovića u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i crnce i Arape!

Jasmini Paunović se krivičnom prijavom, u koju je naša redakcija imala uvid, na teret stavljaju dva krivična dela Rasna i druga diskriminacija, od kojih je jedno izvršila u saizvršilaštvu sa Lučićem, a drugo sama.

Duo Paunović i Lučić najstrašnije se urotio protiv neistomišljenika, delujući zajednički po prethodnom dogovoru, pa će prema krivičnoj prijavi, morati da odgovaraju za gruba vređanja i ponižavanja ljudi koji ne misle kao oni.

U krivičnoj prijavi opisano je do detalja šta su Paunović i Lučić pričali, a to možete čitati u našoj vesti OVDE.