Istraga brutalnog ubistva Marije Kamile Potosi (21), koja je bila u osmom mesecu trudnoće kada je nestala u kolumbijskom gradu Kali, dobila je novi obrt nakon što je njen suprug Kristijan objavio prepisku sa njenog WhatsApp naloga.

On tvrdi da postoji ozbiljna sumnja da je neko koristio telefon njegove supruge nakon njenog nestanka, pokušavajući da prikrije tragove zločina.

Marijino telo pronađeno je četiri dana nakon nestanka pored reke Melendez u naselju La Buitrera, sa više ubodnih rana. Obdukcija je pokazala da bebe koju je nosila više nije bilo u njenoj materici, a novorođenče se i dalje vodi kao nestalo.

Prema rečima supruga, Marija je 16. jula otišla na lekarski pregled u naselju Polvorines, nakon čega mu je javila da joj je prijateljica ponudila prevoz. Zabrinut zbog toga, upozorio ju je da bude oprezna.

Nekoliko sati kasnije, u 16.47 časova, dobio je poruku za koju veruje da ju je Marija zaista poslala. Međutim, kada je kasnije otišao da je pokupi, nije je zatekao na dogovorenom mestu. Kako su prolazili sati bez ikakvih vesti, nastavio je da joj šalje poruke.

- Odgovori mi, ljubavi, nedostaješ mi - napisao joj je.

Tek naredne večeri, kada je njen nestanak već bio prijavljen policiji i porodica započela potragu, sa njenog telefona stigla je nova poruka.

- Ćao, ljubavi. Dobro sam. Završavam neke stvari, uskoro sam kod kuće. Jesi li kod moje bake ili negde drugde? Moram da razgovaram sa tobom - pisalo je u poruci.

Kristijan tvrdi da je odmah posumnjao da poruku nije poslala njegova supruga. Zatražio je da mu pošalje glasovnu poruku kako bi bio siguran da je zaista ona, ali je umesto toga dobio još jednu kratku tekstualnu poruku.

- Ništa, ljubavi, završavam nešto, uskoro ću doći.

Pregledom snimaka nadzornih kamera porodica je utvrdila da je Marija tog dana dva puta viđena sa istom ženom koja joj je ponudila prevoz motociklom. Prema navodima supruga, Marija je napustila mesto gde je boravila oko 16.02 časova upravo sa tom ženom. On tvrdi da mu nikada nije rekla da planira da ode niti je objasnila gde se uputila.

Porodica zbog toga traži da istražitelji detaljno ispitaju Julijet Angulo, koja je, prema njihovim tvrdnjama, poslednja osoba koja je Mariju videla živu.

Kolumbijsko tužilaštvo pokrenulo je istragu zbog ubistva, dok istražitelji pregledaju snimke sigurnosnih kamera, saslušavaju svedoke, obavljaju pretrese i prikupljaju materijalne dokaze kako bi identifikovali odgovorne.

Komandant policije Kalija, general Herbert Benavides, potvrdio je da je jedna žena obuhvaćena istragom, ali da zasad nije bilo hapšenja.

U međuvremenu, gradske vlasti nastavile su da nude novčanu nagradu za informacije koje bi dovele do rasvetljavanja zločina i pronalaska bebe. Tokom istrage iznos nagrade je povećan sa 50 miliona na 250 miliona kolumbijskih pezosa.

Slučaj je izazvao veliko uznemirenje u Kolumbiji, a ombudsman Kalija pozvao je nadležne institucije da ubrzaju istragu i učine sve kako bi pronašli nestalu bebu i rasvetlili jedan od najpotresnijih zločina koji je poslednjih nedelja potresao zemlju.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO