Maja P. iz sela Gornjane kod Bora, koju je prema sumnjama istražitelja nožem usmrtio partner Vladimir S, u poslednjim trenucima života pokušala je da pronađe spas. Pozvala je svog oca i izgovorila reči koje su ga zauvek slomile: „Tata, ubi me Vlada!“

Jezivi zločin koji se dogodio u selu Gornjane kod Bora potresao je celu Srbiju, a posebno meštane koji nisu mogli da veruju da se takva tragedija dogodila u njihovoj sredini.

Prema navodima iz istrage, Maja P. je neposredno pre ubistva pozvala svog oca Z. P. i rekla mu da ju je partner pretukao. Otac je odmah krenuo ka mestu događaja, ali, nažalost, nije uspeo da stigne na vreme.

Kako se navodi, njene poslednje reči bile su:

„Tata, ubi me Vlada!“

Krvavi zločin, pa samoubistvo

Prema dosadašnjim informacijama, Vladimir S. je nakon zločina izvršio samoubistvo vešanjem u pomoćnom objektu na porodičnom imanju.

Na mesto tragedije pre policije i Hitne pomoći stigli su i otac osumnjičenog i otac žrtve. Maja P. pronađena je u predsoblju kuće sa teškim povredama nanetim oštrim predmetom, ali joj nije bilo spasa.

Lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt.

Jezivi detalji iz kuće u Gornjanima

Posebnu pažnju javnosti privukli su navodi o video-nadzoru na imanju.

Prema pisanju pojedinih medija, brat Vladimira S. je tokom rada slučajno otvorio aplikaciju za kamere na telefonu i navodno uživo video deo stravičnog događaja koji se odvijao u dvorištu kuće.

Porodica i meštani ostali su u šoku nakon tragedije koja je zauvek promenila živote svih koji su ih poznavali.

„Kako ću njenim roditeljima na oči“

Nakon zločina, porodičnim imanjem Vladimira S. odzvanjale su potresne reči njegovog oca.

Kako su ispričale komšije, on je u očaju ponavljao:

„Kako ću njenim roditeljima na oči?“

Meštani navode da je porodicu Vladimira S. ranije pogodila velika tragedija nakon smrti njegove majke, a da je otac pokušavao da obnovi imanje i stvori nešto za svoje sinove.

Komšije tvrde da je ovaj par bio u vezi oko godinu dana i da nisu znali da među njima postoje ozbiljni problemi.

Istraga će utvrditi sve okolnosti koje su prethodile zločinu i tragediji koja je zavila Gornjane kod Bora u crno.

Alo/ Blic