Jedan bračni par iz Finske doživeo je nesvakidašnji trenutak koji će pamtiti do kraja života. Tokom ceremonije crkvenog venčanja u pravoslavnoj crkvi u Tampereu, grom je pogodio objekat, izazvavši snažan prasak, nestanak struje i pad dela plafonske obloge.

Na snimku koji je ubrzo postao viralan vidi se kako se prisutni u trenutku udara okreću u neverici, dok Miko i Mila Kempe ostaju mirno pred sveštenikom i nastavljaju ceremoniju uprkos dramatičnim okolnostima.

Uz objavljeni video, Miko je napisao:

"Grom je udario u crkvu usred naše ceremonije krunisanja. Slučajnost? Znak? Možda nikada nećemo saznati."

Dodao je i da su se svetla ugasila, ali da su oni nastavili da biraju jedno drugo i da će tako biti zauvek.

Društvene mreže preplavile spekulacije

Snimak je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su se zapitali da li udar groma baš u trenutku ceremonije predstavlja loš znak za mladence ili tek neobičnu slučajnost.

Međutim, nakon velikog broja komentara, oglasila se i Mila Kempe kako bi razjasnila okolnosti događaja.

Mlada otkrila istinu: "Ovo nije bilo naše prvo venčanje"

Mila je objasnila da su ona i Miko već godinama u braku i da imaju troje male dece.

– Pošto je snimak naše ceremonije postao viralan, želela bih da razjasnim nekoliko stvari. Miko i ja smo zvanično venčani još od 2020. godine i imamo troje male dece – napisala je.

Otkrila je da su nekoliko dana ranije organizovali krštenje svojih novorođenih blizanaca, pa su tom prilikom odlučili da zajedno sa porodicom i prijateljima obeleže i crkveni bračni blagoslov, odnosno ceremoniju krunisanja.

Sveštenik objasnio simboliku oluje

Prema rečima Mile, sveštenik je tokom ceremonije istakao da se u mnogim kulturama kiša i grmljavina na dan venčanja smatraju dobrim znakom.

– Kao što je sveštenik rekao, a u šta veruju mnogi narodi širom sveta, kiša i grmljavina na dan venčanja simbol su sreće i blagoslova. I mi verujemo u to – poručila je.

Na kraju je zahvalila svima koji su im uputili čestitke, ali se osvrnula i na negativne komentare.

– Hvala svima na divnim porukama. Onima koji su ostavljali ružne komentare želim da pronađu mir i sreću u svom životu – zaključila je.

Iako je grom pogodio crkvu, svetla su se ugasila, a deo plafona pao u neposrednoj blizini mladenaca, ceremonija nije prekinuta. Miko i Mila ostali su pred oltarom i uspešno završili crkveni obred, a njihov neobičan dan zabeležili su i brojni finski mediji.