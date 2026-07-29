Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni.

Navodi se da se u urbanim sredinama prognoziraju i tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 20 do 24 stepena, a u Beogradu od 22 do 26 stepeni.

Dodaje se da se na kraju prve dekade avgusta povećava verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja, a da će uprkos postepenom slabljenju intenziteta vrućine, maksimalne dnevne temperature i dalje biti od 30 do 35 stepeni.

RHMZ navodi i da dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva a da se najveći rizici odnose na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, posebno kod dece, starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i lica koja rade ili borave na otvorenom.

Upozorava se i da dugotrajan period visokih temperatura može da dovede do isušivanja vegetacije i zemljišta, značajno povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom.

Dodaje se i da će se na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

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