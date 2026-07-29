Dvadesetsedmogodišnja trudnica i njen trogodišnji sin izgubili su živote na pružnom prelazu između Lalića i Odžaka, kada je na njihov automobil u ponedeljak naleteo putnički voz dok su išli na redovan ginekološki pregled.

U porodičnom domu nastradale žene ostala je beba stara svega godinu i po dana, dok Osnovno javno tužilaštvo u Somboru u saradnji sa policijom sprovodi intenzivnu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.

Nesrećna žena, koja se nalazila u sedmom mesecu trudnoće, tog jutra je sa trogodišnjim sinčićem krenula automobilom u ordinaciju na kontrolni pregled u Odžake.

Prijateljica stradale žene ispričala je da je ona rekla svojoj drugarici da ide na kontrolu.

- Neposredno pre polaska čula sa jednom drugaricom i rekla joj da žuri na pregled kod doktora zbog trudnoće. Do Odžaka je krenula zajedno sa trogodišnjim sinom. Uredno ga je smestila u dečje sedište i vezala na zadnjem sedištu, baš onako kako je uvek radila. Bila je veoma brižna i odgovorna majka. Nažalost, kada je stigla do pružnog prelaza, pokušala je navodno da obiđe spuštenu rampu. Voz očigledno nije ni videla ni čula. Ko zna kojom je brzinom išao voz - rekla je prijateljica za medije.

U porodičnoj kući ostavila je svoje drugo dete, jednoipogodišnju bebu. Do lekara, nažalost, nikada nisu stigli, a u trenutku udesa u vozilu su se nalazili samo majka i dečak, a od zadobijenih povreda oboje su preminuli na mestu nesreće.

Do samog sudara došlo je u momentu kada se automobil našao na šinama u trenutku prolaska železničke kompozicije. Od siline udara putničko vozilo u kom su se nalazili majka i dete u potpunosti je smrskano i deformisano do neprepoznatljivosti.

Nakon primarnog kontakta, voz je nastavio da gura zgnječenu karoseriju skoro 200 metara duž pruge pre nego što se konačno zaustavio, pri čemu je deo automobila ostao zaglavljen ispod same lokomotive.

Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice morali su da seku zgužvani lim hidrauličnim alatom kako bi doprli do tela, dok su lekari Hitne pomoći mogli samo da konstatuju tragičan ishod.

Dežurni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Somboru obavio je uviđaj na mestu nesreće zajedno sa pripadnicima Policijske uprave u Somboru i naložio niz dokaznih radnji.

Iz tužilaštva je saopšteno da su s okolnih objekata izuzeti video-snimci nadzornih kamera koji bi trebalo da rasvetle tačan način i trenutak ulaska automobila na pružni prelaz.

Pored toga, tužilaštvo je naložilo da se od nadležnih železničkih i saobraćajnih službi pribavi kompletna dokumentacija o radu i tehničkoj ispravnosti saobraćajne signalizacije i rampe na ovom delu pruge.

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