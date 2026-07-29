„Tata, ubi me Vlada!“ Ovo su bile poslednje reči koje je Maja P. (31) u samrtnom strahu izgovorila svom ocu Z. P. na telefon neposredno pre nego što joj je nevenčani partner Vladimir S. (29) oduzeo život u selu Gornjane, kod Bora, a zatim izvršio samoubistvo.

Nesrećni otac se, čim je čuo poziv svoje ćerke koja mu je preplašenim glasom javila da je dečko napada, odmah uputio ka njihovoj kući, ali nije stigao na vreme da spreči tragediju.

Neposredno pre dolaska policije i ekipe Hitne pomoći na mesto događaja istovremeno su stigli otac žrtve i otac osumnjičenog. U kući su zatekli Maju bez znakova života.

Lekari su po dolasku mogli samo da konstatuju smrt, dok je policija ubrzo pronašla i telo Vladimira S. u objektu na porodičnom imanju gde je, prema prvim nalazima istrage, izvršio samoubistvo vešanjem.

Vladimirov otac Velibor potpuno je slomljen nakon tragedije, a on je, kako tvrde komšije na licu mesta, neprestano ponavljao:

- Da sam došao samo malo ranije i da je bio živ, ja bih mu presudio - jecao je Vladimirov otac.

Prema rečima komšija, Maja i Vladimir bili su u vezi oko godinu dana i niko u selu nije znao da među njima postoje ozbiljniji problemi.

Dodatnu pažnju javnosti privukle su okolnosti pod kojima se zločin dogodio. U trenutku tragedije Vladimirov otac i brat nisu bili kod kuće - otac je otišao u Bor po gorivo, dok je brat radio u drugoj smeni.

Pošto je kuća pokrivena video-nadzorom, brat je tokom smene otvorio aplikaciju na mobilnom telefonu i, kako se navodi, na snimku video šta se odvijalo u dvorištu porodičnog doma.

Prema pričama meštana, nesuglasice između partnera navodno su počele tokom vikenda, kada su zajedno bili na koncertu u Donjem Milanovcu.

- Priča se da su se posvađali još tamo. Ne znamo šta je bio razlog, možda ljubomora, možda nešto drugo, ali ovakav kraj niko nije mogao da zamisli. Pred njima je bio život - kaže jedan od komšija.

Za Vladimira mnogi navode da je bio vredan i uspešan mladić, zaposlen kao inženjer u jednoj borskoj kompaniji.

- Ovo je tragedija kakva se ne pamti. Velibor, njegov otac, dobar je čovek. Kaže da ga je, otkako je došao u Gornjane, pratila nesreća. Sahranio je suprugu, ostao sa sinovima, a sada dočekao i ovo - pričaju meštani.

Kako dodaju, porodica je i ranije prolazila kroz teške životne situacije, zbog čega je Vladimirov otac navodno razmišljao da napusti imanje.

Istraga je u toku, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti koje su prethodile zločinu.

Telo Maje P. poslato je na obdukciju, nakon koje će biti poznato više detalja o uzroku smrti.

O slučaju se oglasilo i tužilaštvo.

- Telo Maje P. pronađeno je u porodičnoj kući V. S. Lekar mrtvozornik konstatovao je dve ubodne rane. Na imanju je potom pronađeno i telo V. S., a na vratu su uočeni tragovi vešanja.

Maja i Vladimir bili su zaposleni u borskom rudniku, on u sektoru ekologije, a ona u kadrovskoj službi. Verili su se pre mesec dana nakon osmomesečne veze.

Njihove kolege ostale su zatečene vešću o tragediji.

- Maja je bila vedra, srdačna i uvek spremna da pomogne, dok je Vladimir važio za mirnog i nenametljivog čoveka. Niko nije mogao da nasluti da će se dogoditi ovako nešto - navode njihove kolege.

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