Tokom protekle noći u Beogradu dogodile su se dve saobraćajne nesreće u kojima su četiri osobe zadobile lakše telesne povrede, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Ekipe Hitne pomoći tokom noćne smene obavile su ukupno 115 intervencija, od kojih su 32 bile na javnim mestima.

Prema informacijama dežurnih službi, povređeni iz saobraćajnih nezgoda zbrinuti su na licu mesta i prevezeni na dalje preglede.

Tokom noći za medicinsku pomoć najčešće su se javljali hronični bolesnici, kojima su ekipe Hitne pomoći pružale neophodnu zdravstvenu zaštitu.