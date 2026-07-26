Plač i zapomaganje oca Vladimira S. (29), koji je u selu Gornjane kod Bora ubio svoju nevenčanu suprugu Maju P. (31), a potom sebi oduzeo život, odzvanjaju porodičnim imanjem na kojem se dogodila nezapamćena tragedija.

U kući u kojoj se odigrao krvavi zločin sada vlada muk, neverica i strah. Komšije i prijatelji ne odvajaju se od Vladimirovog oca Vekija, koji je potpuno slomljen nakon saznanja da je njegov sin počinio zločin koji je zauvek zavio dve porodice u crno.

Ovo je nezapamćena tragedija. Prijatelji su stalno uz Vekija jer čovek ne može da se smiri. Plaše se da ga ostave samog kako ne bi sebi nešto uradio. On vrišti i zapomaže, ponavlja samo jedno: „Kako ću roditeljima nesrećne devojke da izađem na oči?“ - pričaju potresene komšije.

Kako navode meštani, prizor koji su zatekli nakon tragedije bio je jeziv.

Nismo odmah smeli da odemo tamo kada smo čuli šta se dogodilo. Dvorište je bilo puno krvi. Niko nije mogao da poveruje da se tako nešto desilo u našoj sredini - dodaju oni.

Veki predosećao nesreću?

Komšije kažu da je Vladimirov otac poslednjih godina nosio veliki teret. Nakon smrti supruge pre dve godine, ostao je sa sinovima i pokušavao da im obezbedi bolju budućnost.

Kako pričaju meštani, počeo je da zida na imanju jer je želeo da deci ostavi nešto iza sebe. Ipak, u poslednje vreme sve češće je govorio da ima loš osećaj i da bi najradije sve ostavio i otišao.

-Sreli smo se pre dva dana u selu. Pričali smo, a on mi je rekao: „Počeo sam da gradim nešto za ovu moju decu, ali nemam više snage. Sve češće razmišljam da nisam ni trebalo da se upuštam u to. Sve bih ostavio i otišao sa sinovima“ - ispričala je komšinica.

Ona dodaje da je Veki imao osećaj kao da je imanje obeleženo nesrećama.

Govorio je da misli da je to mesto ukleto, jer su mnogi iz te kuće umrli ili stradali. Kao da se sve polako gasi - kaže potresena žena.

Policija i forenzika i dalje na mestu zločina

U porodičnoj kući u Gornjanu i dalje se nalaze pripadnici borske policije i forenzičari koji prikupljaju tragove i dokaze kako bi se utvrdilo šta je prethodilo stravičnom zločinu.

Podsetimo, Maja P. je pre tragedije uspela da pozove člana porodice i kroz plač kaže da je Vladimir tuče. Ubrzo nakon toga, članovi porodice stigli su do kuće, ali su zatekli jeziv prizor — telo nesrećne žene i Vladimira koji je pronađen mrtav.

Motiv ovog zločina još nije zvanično potvrđen, a istraga će utvrditi sve okolnosti tragedije koja je potresla čitav borski kraj.

Alo/Infformer