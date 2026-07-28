Jedan od najskupljih razvoda u istoriji Južne Koreje dobio je svoj epilog nakon višegodišnje pravne borbe. Čej Te-von, predsednik i izvršni direktor kompanije SK Group, moraće bivšoj supruzi Ro So-jong da isplati oko 645 miliona dolara, odlučio je sud.

Slučaj je privukao veliku pažnju javnosti ne samo zbog ogromne vrednosti imovine koja je bila predmet spora, već i zbog priče koja je prethodila razvodu. Čej Te-von je ranije javno potvrdio da je tokom braka započeo vezu sa drugom ženom, sa kojom ima dete, što je dodatno pojačalo interesovanje medija.

Ro So-jong, ćerka nekadašnjeg južnokorejskog predsednika Ro Te-vua, tražila je od suda gotovo milijardu dolara, navodeći da ima pravo na značajan deo bogatstva koje je nastalo tokom razvoja poslovnog carstva SK Group.

Sud je nakon dugotrajnog postupka doneo odluku da joj pripadne približno 645 miliona dolara, čime je ovaj slučaj postao jedan od finansijski najznačajnijih bračnih sporova u zemlji.

Godine borbe oko podele imovine

Tokom sudskog procesa najviše pažnje bilo je usmereno na pitanje koliko je doprinos svakog supružnika uticao na stvaranje i rast porodičnog bogatstva. Advokati su raspravljali o vrednosti imovine stečene tokom braka, kao i o ulozi supružnika u poslovnom i porodičnom životu.

Spor je bio posebno značajan jer SK Group predstavlja jednu od najvećih poslovnih grupacija u Južnoj Koreji. Kompanija posluje u različitim oblastima, uključujući telekomunikacije, energetiku, proizvodnju poluprovodnika i hemijsku industriju.

Čej Te-von se godinama nalazi među najuticajnijim ljudima južnokorejskog biznisa, pa je svaki detalj iz privatnog i poslovnog života privlačio veliku pažnju javnosti.

Presuda izazvala brojne reakcije

Odluka suda izazvala je različite komentare u javnosti i na društvenim mrežama. Dok su jedni isticali značaj odluke u pogledu zaštite prava supružnika tokom podele zajedničke imovine, drugi su raspravljali o posledicama koje privatni život najmoćnijih poslovnih ljudi može imati na njihove kompanije i reputaciju.

Razvod Čej Te-vona i Ro So-jong tako je postao mnogo više od porodičnog spora. On je otvorio pitanja o odnosu braka, bogatstva i odgovornosti ljudi koji se nalaze na čelu velikih poslovnih sistema.

Iako je sudska odluka doneta, ovaj slučaj će verovatno još dugo ostati predmet interesovanja zbog svoje finansijske vrednosti, uticaja učesnika i činjenice da je u središtu bio jedan od najpoznatijih poslovnih klanova u Južnoj Koreji, piše Telegraf.