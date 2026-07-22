Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu uhapsili su S. D. (20) i A. P. (26) iz Velike Plane zbog sumnje da su na auto-putu Beograd–Niš namerno onesposobili automobil stranog državljanina, a zatim mu nudili usluge šlepanja i popravke.

Akcija je sprovedena u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Smederevu, a osumnjičenima se na teret stavljaju krivična dela ugrožavanje saobraćaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom i prevara u pokušaju.

Kako se sumnja, oni su 21. jula na parkingu benzinske stanice u Mihajlovcu, na auto-putu Beograd–Niš, prišli parkiranoj „mazdi“ nemačkih registarskih oznaka i isključili konektor senzora radilice motora, zbog čega vozač nije mogao da pokrene automobil.

Nakon toga su, prema sumnjama policije, prišli nemačkom državljaninu i ponudili mu usluge šlepanja i popravke vozila.

Vozač je posumnjao da nešto nije u redu, odbio njihovu ponudu i odmah pozvao policiju.

Patrola je ubrzo stigla na lice mesta i zatekla osumnjičene. Pregledom njihovog automobila pronađene su bugarske registarske oznake koje nisu pripadale tom vozilu, kao i elektronski uređaji za koje se sumnja da služe za daljinsko blokiranje elektronike automobila. Uređaji će biti poslati na veštačenje.

Automobil nemačkog državljanina prevezen je u garažu Policijske uprave u Smederevu, gde je nakon završenog uviđaja policijski automehaničar otklonio kvar, pa je vozač mogao da nastavi put.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužiocu.