Odlazak u inostranstvo u potrazi za boljim životom i većom zaradom već godinama je jedna od najčešćih tema na Balkanu. Ipak, pitanje koje sve češće izaziva pažnju jeste – da li se vredi vratiti kući, čak i ako to znači znatno manju platu?

Upravo ova dilema pokrenula je burnu raspravu na Fejsbuk stranici posvećenoj životu u Nemačkoj, gde je jedno naizgled jednostavno pitanje izazvalo stotine komentara i podelilo korisnike u dva potpuno različita tabora.

Pitanje koje je podelilo javnost

Sve je počelo pitanjem:

„Da li biste napustili posao na kojem zarađujete 4.200 evra i prihvatili platu od 1.300 evra, samo da biste ponovo živeli u svojoj zemlji, blizu porodice i prijatelja?“

Dok su jedni isticali da novac nije najvažniji, drugi su poručili da bi takva odluka predstavljala veliki korak unazad.

Posebnu pažnju privukao je komentar jedne korisnice koja je podelila svoje iskustvo:

"Napustila sam posao na kojem sam zarađivala 4.200 evra neto i vratila se kući da radim za 1.300 evra. Nikada nisam bila srećnija!"

Njena ispovest izazvala je veliki broj reakcija – od podrške i razumevanja do neverice zbog velikog odricanja.

Jedni biraju porodicu i mir

Mnogi učesnici rasprave smatraju da visoka plata u inostranstvu često dolazi uz veliku cenu – usamljenost, stres i život daleko od najbližih.

Neki od komentara glasili su:

„Džaba vam hiljade evra ako nedeljom nemate s kim da popijete kafu. U Nemačkoj radite od jutra do mraka, a život prolazi pored vas.“

„Ništa ne može da zameni vreme provedeno sa roditeljima dok su još živi, niti odrastanje dece uz babe i dede.“

„Ako imate svoj stan ili kuću, sa 1.300 evra može pristojno da se živi, a duševni mir nema cenu.“

Drugi smatraju da je finansijska sigurnost važnija

Sa druge strane, brojni korisnici istakli su da bi odricanje od znatno veće zarade bilo teško opravdati, posebno zbog sve većih troškova života.

Među komentarima su se izdvojili stavovi poput:

„Sa 1.300 evra danas jedva pokrijete osnovne troškove. Cene su porasle i kod nas.“

„Nije sve u novcu, ali jeste i u uređenom sistemu, zdravstvu i školstvu koje Nemačka nudi.“

„Sa 4.200 evra možete svakog meseca da uštedite ozbiljan iznos, dok sa 1.300 evra mnogi žive od plate do plate.“

Sve zavisi od ličnih okolnosti

U raspravi su se javili i oni koji smatraju da ne postoji univerzalan odgovor.

Prema njihovom mišljenju, odluka zavisi od toga da li osoba u domovini ima rešeno stambeno pitanje, koliki su joj mesečni troškovi i šta joj je u životu prioritet.

„Ako imate svoj stan ili kuću bez kredita, plata od 1.300 evra može da obezbedi pristojan život uz porodicu. Ali ako plaćate kiriju ili otplaćujete veliki kredit, razlika u primanjima veoma brzo postaje presudna“, zaključio je jedan od učesnika diskusije.

Rasprava je još jednom pokazala da odgovor na pitanje da li je važniji novac ili život u blizini porodice nije isti za sve. Dok jedni smatraju da je mir vredniji od veće zarade, drugi veruju da finansijska stabilnost pruža sigurnost koju je teško napustiti.