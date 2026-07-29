Srbija se nalazi pod uticajem snažnog toplotnog talasa koji će u narednim danima doneti ekstremno visoke temperature širom zemlje. Republički Hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je niz upozorenja koja ukazuju na to da nas očekuje period veoma opasnog vremena sa temperaturama koje će lokalno dostizati i kritične vrednosti. Sunčano i veoma toplo vreme postaće naša svakodnevica, a stručnjaci savetuju maksimalan oprez zbog veoma visokog indeksa UV zračenja i indeksa toplotnog stresa koji će direktno uticati na zdravlje stanovništva.

Sunce prži od ranog jutra

Sreda, 29. jul donosi sunčano i toplo vreme uz slab i umeren istočni vetar. Najniža temperatura biće od 12 do 19 stepeni, dok će maksimalne vrednosti biti od 31 do 35 stepeni.

U Beogradu nas očekuje sličan scenario, gde će minimalna temperatura biti 19 stepeni, a najviša dnevna 33 stepena.

Posebnu pažnju treba obratiti na meteoalarm koji je na snazi. Prema podacima RHMZ, za sredu je u većem delu Srbije upaljen "žuti" meteoalarm, dok je u Bačkoj, Banatu i istočnoj Srbiji na snazi "narandžasto" upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura.

"Narandžasti" meteoalarm označava veoma opasnu vremensku situaciju.

Ugroženi su hronični bolesnici, osobe pod terapijom i meteoropate.

Postoji velika opasnost od šumskih i drugih požara.

Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju električnom energijom.

Mape UV zračenja za ovaj dan su alarmantne i cela Srbija je "u crvenom". Indeks UV zračenja dostiže vrednosti 8 i 9, što se kategoriše kao veoma opasna pojava.

Takođe, mapa indeksa toplotnog stresa (THI) pokazuje da će se vrednosti u mnogim delovima zemlje kretati između 34,1 i 38 stepeni, što spada u nivo "pojačan oprez" gde su mogući toplotni grčevi i iscrpljenost.

Pakleni niz se nastavlja uz još veći stres za organizam

Od četvrtka, 30. jula, toplotni talas se dodatno pojačava. Biće sunčano i još toplije, a vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni. Očekuje se da najniža temperatura bude od 14 do 21 stepen, a maksimalna od 33 do 36 stepeni.

Stanovnici Beograda osetiće dodatnu vrelinu, jer će temperatura biti od jutarnjih 21 stepen do maksimalnih 35 stepeni tokom dana.

Za četvrtak je na snazi "narandžasti" meteoalarm za celu teritoriju Srbije, što znači da je vreme opasno.

Međutim, mapa indeksa toplotnog stresa za četvrtak pokazuje značajno pogoršanje. Severni i delovi centralne Srbije ulaze u tamnocrvenu zonu gde THI indeks dostiže vrednosti od 38,1 do 40 stepeni, pa čak i preko toga u određenim mestima.

Vrednosti THI preko 42 stepena označavaju direktnu opasnost.

Vrlo je verovatna pojava toplotnih grčeva i iscrpljenosti.

S nastavkom aktivnosti na otvorenom, toplotni udar je gotovo neizbežan.

Vrhunac vreline i tropske noći

Kraj radne nedelje i početak avgusta donose nam najekstremnije temperature. U petak, 31. jula, biće sunčano i veoma toplo. Minimalna temperatura će biti od 15 do 22 stepena, a maksimalna od 35 do 38 stepeni.

U Beogradu će se živa u termometru popeti na maksimalnih 37 stepeni, dok će minimalna biti 22 stepena.Na snazi je "crveni" meteoalarm za ekstremno visoke temperature, veće od 38 stepeni.

U subotu, 1. avgusta, vrelina dostiže svoj vrhunac. Jutarnja temperatura će biti od 17 do 24 stepena, a najviša dnevna od 35 do 38 stepeni, dok će lokalno dostizati i famoznih 40 stepeni.

Za Beograd je prognozirana najniža temperatura od 24 stepena, što znači da nas čeka tropska noć, a maksimalna će biti 38 stepeni.

Ni period od 2. do 6. avgusta neće doneti značajno olakšanje. Zadržaće se sunčano i veoma toplo vreme. Maksimalne temperature će i dalje biti od 35 do 38 stepeni, a lokalno i oko 40 stepeni.

U nedelju, 2. avgusta, u Beogradu će minimalna temperatura biti 24 stepena, a maksimalna 37 stepeni.

Izbegavajte boravak na suncu u najtoplijem delu dana.

Pijte dovoljno tečnosti i nosite laganu odeću.

Posebno obratite pažnju na decu, starije osobe i kućne ljubimce.

Pratite dalja uputstva i savete koje daju nadležne državne službe.

Blic